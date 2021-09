¡Ya son 9 en 9 fechas! Confirman despido del noveno DT en Liga local

Alfredo Arias es el nuevo de la fatídica lista de la Liga Betplay II 2021. En nueve fechas ya son 9 los entrenadores que han perdido sus puestos en el torneo local.

Luego de la derrota 2-0 frente a Pasto en la capital nariñense, Deportivo Cali confirmó este mediodía la salida del técnico Alfredo Arias y su preparador físico Ignacio Berriel.



No fue suficiente haberse clasificado a los cuartos de final de la Copa BetPlay al derrotar 1-3 al DIM en el Atanasio Girardot, ya que el revés en Pasto dividió a los directivos sobre la ya cuestionada continuidad del entrenador uruguayo, quien en dos años y medio en seis intentos no pudo disputar ni una sola final, de Copa, Liga y Copa Suramericana.



Arias presentó en Pasto una formación alterna y dejó en el banco a la mayoría de quienes han sido los jugadores desequilibrantes del equipo, y la estrategia no funcionó ante un rival que ganó su primer partido, pero sigue colero del certamen local con apenas 5 puntos de 24 posibles.





📃 [Comunicado oficial] Acuerdo entre Deportivo Cali y Alfredo Arias para la desvinculación de la institución. pic.twitter.com/fRUZBTpuTU — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 6, 2021

La caída en Pasto cayó muy mal al interior del Comité Ejecutivo, ya que con los tres puntos hubiera podido meterse parcialmente entre los primeros ocho de la Liga, con el conocimiento previo de que América había perdido en casa 0-1 con Quindío. Pero no lo aprovechó. Cali solo suma 9 puntos y ahora tendrá una misión muy complicada para clasificar.



Seguramente el ex técnico verdiblanco pensó más en los clásicos consecutivos que se le vienen al club ante América por Copa BetPlay y Liga, pero en Pasto volvió a verse un conjunto desordenado, irresoluto y con demasiados problemas en defensa. De allí que la presión de los socios e hinchas haya aumentado este fin de semana en redes sociales.



Los datos de Juan Carlos Duque indican que el entrenador charrúa dirigió 51 partidos, 19 de ellos ganados, 22 empatados y 10 perdidos, para un 51% de rendimiento.



El nombre que más suena para reemplazarlo es el venezolano Rafael Dudamel, quien vive en la ciudad y al parecer sostuvo una reunión con el presidente, Marco Caicedo. También se mencionó a Máyer Candelo. Por ahora se mantienen a cargo el asistente, Ítalo Cervino, y Mauricio Guzmán.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces