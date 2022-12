Atlético Nacional anunció nuevos precios en los abonos para 2023

Luego de las protestas realizadas el pasado martes 27 de diciembre en la sede administrativa de Atlético Nacional en Itagüí, y tras una reunión entre directivos y representantes de las diferentes barras, ocurrido el miércoles 28, Atlético Nacional relanzó los precios de los abonos para el primer semestre de 2023.



El abono incluye, 10 partidos de Liga, un partido de Superliga, tres partidos de la fase de grupos en la Copa Libertadores y un juego más, conocido como la ‘Noche Verdolaga’, donde Nacional enfrentará en juego amistoso a Alianza Lima de Perú, el 14 de enero. Cabe destacar que habrá dos etapas de venta, la primera hasta el 13 de enero y una segunda del 14 al 23 del mismo mes, la etapa 2, no tendría el partido de la ‘Noche Verdolaga’.



Los nuevos precios son los siguientes:



Etapa 1:

Abonados del segundo semestre de 2022: Populares Sur y Norte: $340.000, Gramilla: $340.000, Oriental Baja: $510.000, Oriental Alta: $610.000, Occidental Baja: $810.000, Occidental Alta: $950.000, Platea: $1.854.000.



Abonados nuevos: Populares Sur y Norte: $404.000, Gramilla: $404.000, Oriental Baja: $614.000, Oriental Alta: $730.000, Occidental Baja: $981.000, Occidental Alta: $1.143.000, Platea: $2.163.000.



Etapa 2:

Abonados del segundo semestre de 2022: Populares Sur y Norte: $404.000, Gramilla: $404.000, Oriental Baja: $614.000, Oriental Alta: $730.000, Occidental Baja: $981.000, Occidental Alta: $1.143.000, Platea: $2.163.000.



Abonados nuevos: Populares Sur y Norte: $468.000, Gramilla: $468.000, Oriental Baja: $718.000, Oriental Alta: $850.000, Occidental Baja: $1.152.000, Occidental Alta: $1.336.000, Platea: $2.472.000.



A los abonados que ya compraron su abono (alrededor de 1000 contando recargas y abonos nuevos) el club antioqueño señaló en su comunicado que los contactarán para gestionar la devolución de la diferencia entre el valor inicial y el final, esto para los que compraron todos los partidos, Liga, Superliga y Copa Libertadores. Para los que compraron Liga y Superliga, Nacional les tiene la opción de devolverles la diferencia de dinero entre el valor inicial y el final, o que guarden el saldo para recargar los partidos de Copa Libertadores.



Aunque en el comunicado de Nacional no profundizaron temas de la reunión, la barra Los del Sur en su cuenta de Twitter hizo un resumen de lo ocurrido en ella: “A esta reunión no asistió el presidente Navarro y el tema de los refuerzos no fue tocado a profundidad, pero supimos a través de Benjamín Romero que no hay un plan para traer más refuerzos que ilusionen para ganarlo todo como debe ser y es obligación para Nacional”, indicó la barra.



Además, “las diferentes asociaciones de barras dejamos una postura crítica ante todas las falencias dirigenciales, desde el irrespeto a los ídolos, pasando por la falta de refuerzos, hasta la desconexión con la hinchada y el mal manejo de las comunicaciones, y quedó clara nuestra posición”.



