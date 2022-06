Hernán Darío Herrera: ‘Quiero levantar la Copa con Nacional’

Este miércoles, Atlético Nacional volverá a una final de Liga tras cuatro años. Su rival será, como en aquel 2018 el Deportes Tolima, uno de los equipos que mejor está jugando en el fútbol colombiano y que será una buena medida para el planteamiento de Hernán Darío Herrera. El estadio Atanasio Girardot ha sido un fortín con 13 partidos sin perder, pero que su última caída fue justamente contra el equipo vinotinto. Previo a este compromiso, el técnico Hernán Darío Herrera dejó sus sensaciones.

“Tengo que estar alegre porque voy para una final, lo que vivimos esta mañana con la hinchada y con lo que será el partido. Estamos concentrados, vamos con todo y queremos hacer un gran partido. Tolima es un equipo fuerte, como Nacional. Es la primera vez que voy a enfrentar a Tolima. Es un rival difícil, complicado, conoce todas sus fortalezas. Esta semana hemos trabajado para contrarrestar lo que tienen”, indicó.



Además, “me siento más fuerte, más contento. No voy a despreciar a Real Cartagena, pero analizando esa vez que enfrentamos al Cali y ahora estoy en un equipo grande. Me veo mejor. Nacional toda la vida ha sido un equipo acostumbrado a finales, la gente nos ha apoyado mucho. Uno ver el estadio lleno es impresionante, estoy tranquilo manejando este equipo. Mi mayor aspiración es conseguir el título. Este grupo es familia. al igual que Tolima, este Nacional va a ser muy duro también”.



Pensando en esta serie de 180 minutos, el ‘Arriero’ remarcó que “mañana (miércoles) necesitamos ganar, estamos de local. Hay que tener precauciones, no vamos a salir a la berraca, porque al frente hay un rival difícil. Tengo todo el equipo disponible salvo Nelson Palacio. Estamos en una final, esas se ganan con berraquera. Si Nacional me pagara por jugar bonito, juego bonito. Pero me paga por ganar un título y eso es lo que queremos hacer. El ADN de Nacional después se dará, yo quiero levantar la Copa y ya”.



En cuanto a la relación que tiene con el dueño del club, Antonio José Ardila, Herrera expresó que “con don Antonio José Ardila hay una buena relación. Nos ha acompañado en los últimos partidos, está entusiasmado y esperemos ganar para que siga contento con nosotros”.



Volviendo al planteamiento del equipo, Hernán Darío indicó que “tengo un grupo de trabajo muy bueno. Con la experiencia de jugador y entrenador les fui llegando a los muchachos y a partir de ahí, fuimos metiéndoles cosas tácticas, acomodé estructuras y lo más importante es que todos están corriendo y entregados. Nacional siempre ha sido familia y unión”.



Finalmente, el estratega habló de Hernán Torres, técnico que enfrentó en el pasado como jugadores en estos mismos equipos, la posibilidad que juegue como inicialista Giovanni Moreno y el peso de Jefferson Duque en la delantera. “Hernán Torres no ha cambiado mucho desde que era jugador, tiene personalidad, es agresivo y no ha cambiado nada. Ya tengo disponible a Giovanni Moreno y veré qué puedo hacer. Gio ha sido una persona muy buena para el grupo, en lo futbolístico ha rendido, veremos si lo ponemos de titular o de suplente. De Jefferson Duque lo hemos visto diferente, en estas finales sé que me puede dar mucho”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8