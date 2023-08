El Campín, una fortaleza para Millonarios frente a Once Caldas

Millonarios se prepara para recibir a Once caldas en el Estadio El Campín. Este lunes, a partir de las 7:00 p.m. (hora de Colombia) os dirigidos por Alberto Gamero buscarán su quinta victoria frente al cuadro de Manizales.



Este escenario se ha convertido en una fortaleza para Millonarios, que la última vez que perdió frente a Once Caldas con el apoyo de su gente fue hace exactamente 3 años. Ocurrió en la fecha 9 del torneo apertura de ese año. Andrés Correa, Elvis Mosquera y Roberto Ovelar marcaron para el cuadro de Manizales y Juan Camilo Salazar selló el 1-3.

El historial más reciente refleja 4 victorias seguidas para Millonarios en Bogotá.

¡Ya estamos en casa! ✈️Ⓜ️⚽️☑️



Este lunes nos vemos a las 7:00pm en El Campín para enfrentar al Once Caldas.



🎫 https://t.co/Za4mKGjoow pic.twitter.com/kMcqCF2drE — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 18, 2023

Historial reciente de Millonarios vs Once Caldas en El Campín:



2020-II: Cuadrangulares Grupo B - Millonarios 5-2 Once Caldas

2020-II: Semifinal: Millonarios 7-6 Once Caldas (tanda de penales)

2021-I: Millonarios 4-3 Once Caldas

2022-I: Millonarios 1-0 Once Caldas