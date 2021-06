El mensaje de la ‘Gambeta’: ‘los jóvenes también ganan títulos’

El remate de la Liga BetPlay Dimayor llegó, la definición del título y la atención de los aficionados del fútbol colombiano se centrará en el estadio El Campín durante 90 minutos. Uno de los jugadores más queridos en las últimas décadas por la hinchada de Millonarios es Carlos ‘la gambeta’ Estrada, quien pasó durante tres años por la institución bogotana. El exjugador destacó el proceso de Gamero, el buen nivel de los juveniles, el equilibrio. Además, agregó sobre la labor de Hernán Torres en Tolima



Carlos Estrada habló con Futbolred, en el previo de la final de la Liga BetPlay, habló del equipo que quiere que sea campeón.



Percepción de Millonarios en la primera final, planteamiento y desempeño del Tolima.

“Veo a Millonarios que ha copiado, o está en pleno aprendizaje de estilo, de la filosofía de Alberto Gamero. Tuve la oportunidad de trabajar con él en sus inicios, es un trabajador incansable, está atento a todos los detalles, desde lo colectivo, individual, ofensivo y defensivo, a él no se le pasa nada. En adelante, depende la calidad de la materia prima que tenga para ejecutar todo ese tipo de fundamentos.



Aprecio a un equipo cohesionado, que entre líneas, es equilibrado, se defiende bastante bien, no deja espacios para que el contrario aproveche maniobras de contrataque. Proponen en momento, en velocidad, en transiciones de defensa-ataque. Se han equilibrado entre la juventud y los expertos, pese a que no va a tener a Arango por la expulsión. Les han dado la oportunidad a los jóvenes y Millonarios ha llegado a la final, sacándoles su mejor rendimiento y afianzándolos.



Enfrentarán a un Tolima que no es ofensivo, conociendo a Hernán como entrenador, como compañeros y como amigo, él tiene su estilo defensivo, de contrataque. Arma sus líneas, bien sea de dos o tres o un 4-4-2. Torres diseña sus equipos para defenderse, para partir de esa posición para contratacar. Millonarios debe ser prudente, elaborar, no irse encima con todo, evitando que lo sorprendan con la dinámica. “



Jóvenes y desarrollo de la nómina de Millonarios con Alberto Gamero.

“Todos empiezan naciendo, gateando y corre, nadie nace corriendo de una vez. Son procesos de vida, en las entidades deportivas y en la misma existencia. Gamero lleva casi dos años con el equipo, ha manejado y dirigido cantidad de jugadores, ha traído algunos con los que yo, en lo personal, no estaba de acuerdo, porque pensé que no eran solución para lo que necesitaba Millonarios.



Pero las cosas se van dando por el trabajo, tienen que dar resultados. Gamero asumió su responsabilidad como entrenador, se dio cuenta que habían buenos jugadores, que tenía a Cervelon Cuesta en las divisiones menores, empezó a darles oportunidades, de ahí sale Llinás, ha sacado a relucir su casta, categoría. Juega como un hombre viejo, con carácter, personalidad y temperamento.



Es importante darle oportunidad al que tiene talento. Desde ahí, empiezan a adquirir la experiencia, ahí es cuando tienen madurez deportiva y se afianzan como deportistas. No te voy a decir que los jóvenes ganan partidos, no ganan títulos. No, ellos también pueden ganar copas. No se trata de que uno o dos jóvenes en un equipo grande o con futbolistas de experiencia. Eso se trata del equipo como tal, equilibrio del conjunto, por zonas, por líneas, trabajo táctico defensivo ofensivo, estrategia. Todo eso es un trabajo mancomunado realizado por Millonarios en el año.”



La clave del partido de vuelta de la final.

“Pienso que el equipo que se equivoque menos, va a ganar. Ambos equipos están diseñados para minimizar el error, más que todo en lo defensivo, desde su sistema táctico. Tolima fue dirigido por Alberto, hay una gran mayoría de jugadores que estuvieron con él. Torres maso menos conoce la identidad de Millonarios, por lo hecho por Gamero. El conocimiento gradual es reciproco.



Lógicamente Millonarios está de local, pero sin público. Sin embargo, tienen un factor externo que es la altitud, que puede afectar a un jugador. Pero si está bien preparado, no habrá diferencia en ese ítem.



Pienso que habrá preponderancia en la experiencia, siempre habrá nervios cuando se juega una final, estrés y ansiedad. Pero una vez en el terreno eso se deja a un lado, cuando se enfoca en el objetivo. La parte psicológica y táctica son factores preponderantes".



Respaldo a Christian Vargas.

“Hay muchos hinchas que en redes sociales que hacen comentarios inoperantes. No puedes decir que porque un jugador estuvo en Santa Fe y luego en Millonarios y viceversa ahora son enemigos, eso no cabe y son bobadas. Él es un buen portero, lo mostró en Nacional y dónde ha estado. Es un profesional que ha llegado a Millonarios con su trabajo. Demostró que primero está el profesional que el que jugó en otro equipo. No hay que ponerle atención a lo que digan.



Ahí está, va a disputar la final, de la forma que sea. El fútbol colombiano podrá no ser el mejor del mundo, pero está entre los mejores del continente. Estará con Millonarios en la lucha por el título”.



Sentimientos encontrados y el equipo que desea ver campeón.

Yo no soy hincha de Millonarios, desde pequeño, el equipo de mis afectos fue Santa Fe. Pero son cosas de la vida, el primer equipo que me dio la oportunidad de jugar como profesional fue el Tolima, lo quiero mucho y he hecho fuerza para que le vaya bien. Pero cuando fui avanzando trabajé para el equipo que me desempeñaba.



Pero con Millonarios tuve un buen rendimiento, me llamaron a la Selección, fui goleador. La hinchada me quiere y yo los adoro, adoro Millonarios. Hay sentimientos encontrados, pero yo quiero que Millonarios sea campeón, porque tengo a Gamero e Iguarán como amigos. Nos reunimos con Juárez el ‘pocillo Díaz, con Robayo. Hemos compartido con la hinchada en el restaurante del ‘pájaro’.



Millonarios es una institución que te expresa amor, te brinda alegría y satisfacción. Yo, en este momento, por mis amigos, hinchada, institución, quiero que Millonarios sea campeón.



