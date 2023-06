Gómez advirtió a Millonarios para la gran final: 'Los hemos analizado'

El capitán verdolaga, Sebastián Gómez, confía en su equipo para ir por el título de Liga BetPlay I-2023 en El Campín. Nacional no pudo sacar ventaja como local y se ilusiona con hacer historia en Bogotá. La gran final del FPC, duelo inédito entre dos de los grandes, será este sábado a las 7:00 pm.

Su nueva final con Nacional: "Muchos de nosotros hace un año jugamos una final contra Tolima y sabemos como son las horas previas. Uno quiere que el equipo salga vencedor y vamos a hacer todo lo posible. El mensaje para los hinchas aparte de agradecerles es que crean en nosotros que este equipo está para grandes cosas".



El as bajo la manga: "Tenemos un equipo en el que todos sabemos las condiciones de cada jugador. En el desarrollo del juego iremos mostrando lo que queremos para ser campeones. Este será un partido que va a quedar en la historia y nosotros como Nacional queremos estar ahí y vamos a dar el todo por ese objetivo. Tenemos una serie de variantes que podemos utilizar para hacer un gran partido y no solo de media distancia sino utiliazando las bandas y con juego interior, es saber dónde les podemos hacer daño. Los hemos analizado y el que menos se equivoque va a ganar. Los pequeños detalles hacen la diferencia".



La tensión que genera esta final inédita: "Uno aprende a convivir con la presión y eso ayuda a ser mejor jugador. Va a haber mucha gente apoyándonos y con todo respeto la hinchada de Nacional es una de las más grandes de Colombia, aquí sentimos ese respaldo y ese querer tirar para el mismo lado".



Definición el penaltis: "Lo practicamos. El profe nos puso a entrenar ahora y estamos muy bien. Yo creo que aparte de penaltis se trata de creer en nosotros y en lo que nos ha traido hasta aquí. No queremos irnos a penaltis, queremos ganar el partido y vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Si llega la tanda de penaltis seré el primero en ir a cobrar, esto es un tema de carácter y personalidad, y en Nacional muchos tenemos de eso".