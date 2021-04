Millonarios derrotó al América y se perfila para la semifinal de Liga

Millonarios derrotó 1-2 al América de Cali este sábado en el Estadio Pascual Guerrero, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021, que tuvo numerosas interrupciones, y dio un gran paso hacia la semifinal del certamen.



Como había ocurrido en su más reciente visita al escenario sanfernandino, en el primer tiempo el elenco capitalino fue superior, mejor parado en la cancha, criterioso en el manejo del balón y peligroso cuando buscó el área adversaria, y fue justo ganador, aunque volvió a faltarle eficacia en la definición en algunas jugadas claras. En el complemento, fueron más las intervenciones del VAR y las faltas, que lo que realmente se jugó.

Yesus Cabrera, que aparte de lograr la igualdad transitoria, se hizo expulsar en una jugada infantil en el segundo tiempo, y allí murieron las aspiraciones del elenco anfitrión por conseguir un mejor rédito.



A pesar de tener tres bajas como Marlon Torres, Kevin Andrade y Adrián Ramos, con Luis Alejandro Paz en el banco, América salió con la intención de meterse en terreno albiazul. En tres minutos ya había llegado en dos ocasiones, con Duvan Vergara y Luis Sánchez, la primera de ellas con posición adelantada del jugador monteriano.



La primera aproximación albiazul al arco de Joel Graterol se dio al minuto 12 con un cabezazo sin trascendencia.



Pero Millonarios se puso en ventaja con una cabalgata de Émerson Rodríguez desde la mitad, le entrega a ‘Chicho’ Arango, quien ve mal parada a la defensa roja y con precisión, por un hueco dejado por Ureña y Malagón, lo sirvió a Fernando Uribe, quien encaró a Graterol y definió con frialdad a la base del palo derecho para el 0-1 a los 13 minutos.



Uribe ratificó la importancia de contar con un goleador y con su tanto llegó a 8 en la presente temporada.



Pegar primero resultó fundamental para Millonarios. Su buena presión por momentos hizo que América tuviera que devolver el esférico hasta Graterol, y en ocasiones lo condujo al error. Los dirigidos por Alberto Gamero equilibraron el juego y despojaron del balón a los ‘diablos’ gracias a su trabajo ordenado y con mucha seguridad en los pases y los circuitos.



Arango probó suerte de media distancia a los 32 después de driblar a Ureña, pero el balón fue tocado por Graterol y pegó en el horizontal.



Una vez más se vio la impotencia de Juan Cruz Real para darle vuelta a un marcador adverso cuando su rival se protege bien en sus dos bloques y cuando lo contraataca.



A los 43, ‘Chicho’ volvió a evidenciar sus dotes de asistidor y dejó solitario a Émerson Rodríguez por derecha ante Graterol, pero el remate del talentoso juvenil se fue desviado, en una buena oportunidad para aumentar la diferencia.

En la reanudación, Juan Cruz Real ingresó a Yesus Cabrera por Luis Sánchez, Luis Alejandro Paz por Jerson Malagón, y Aldaír Rodríguez por Díber Cambindo.



Con esas variantes se vio una mejor cara del conjunto anfitrión, llevando a Millos a zona defensiva. Una mala entrega en defensa por poco permite que Arango convierta el segundo albiazul, apenas al minuto de juego.



A los 5, Uribe cabeceó mal hacia atrás y Aldaír Rodríguez no aprovechó. Sin embargo, luego de una buena acción colectiva el delantero peruano le tocó un balón a Yesus Cabrera fuera del área, el volante cartagenero sacó un derechazo templado y venció a Cristian Vargas para el 1-1 a los 7 minutos. Pidieron asesoría del VAR, pero se convalidó el empate escarlata.



Luis Paz cabeceó el esférico antes de la medialuna y Cabrera ensayó de media vuelta un remate que chocó contra el travesaño, a los 21 minutos. El peruano Rodríguez tuvo otra de cabeza, sin potencia, y eran instantes de mayor posesión del cuadro rojo, pero falto de potencia ofensiva. Para Paz la mala noticia fue su quinta tarjeta amarilla, que lo excluye del próximo partido en Bogotá.



Sobre los 30, Yesus Cabrera fue a buscar un balón con Uribe y lo golpeó en la espalda, por lo que el árbitro Carlos Ortega le mostró la segunda amarilla y luego la roja, dejando a su equipo con 10 hombres.



Nicolás Giraldo entró por Santiago Moreno para reforzar la defensa; en el visitante, Breiner Paz por Juan Pablo Vargas y Juan Camilo Salazar por Klivert Moreno, a los 34.



No obstante, a los 36 un centro de Elvis Perlaza por la derecha hizo elevar a Arango en plena área chica y con cabezazo en diagonal y con pique en el piso superó a Graterol para el 1-2. Golazo, cuando Millonarios.



Pensando en el juego siguiente, Paz y Cabrera serán dos bajas sustanciales en la plantilla del campeón colombiano. Luego Aldaír recibió amarilla al enfrascarse en una agresión con Émerson Rodríguez, quien le metió un cabezazo y vio la roja, con lo que ambos equipos quedaron con 10 jugadores.



Más con pundonor que con fútbol, América volvió a meter a su adversario en su terreno, y un tiro libre de Nicolás Giraldo salvado por Cristian Vargas.



Gamero también volvió a mover su banco a los 50 minutos, al ingresar a Ricardo Márquez por Fernando Uribe y a Jáder Valencia por Mackalister Silva.



Con este resultado favorable para los ‘embajadores’, el próximo sábado volverán a verse las caras en El Campin (3:00 p.m.). Al menos un empate dejará como semifinalista al cuadro que orienta Alberto Gamero. El panorama para los de Juan Cruz Real es gris, no solo por su mal funcionamiento por las ausencias importantes que viene afrontando.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces