Román, cada vez más cerca de volver: Gamero y un mensaje esperanzador

Millonarios está a pocas horas de afrontar el partido más importante en lo que va del 2021: la final vuelta contra Deportes Tolima. El equipo embajador, dirigido por Alberto Gamero, sacó un valioso empate (1-1) en Ibagué y espera hacer una buena presentación en El Campín para conseguir la tan anhelada estrella 16.

Además de la hinchada, los 75 años de fundación del club y la gloria de un título en el fútbol colombiano, una de las motivaciones más fuertes que tiene el plantel, hoy por hoy, para conseguir la victoria este domingo, es Andrés Felipe Román, canterano y referente del equipo que tuvo que ponerle un alto a su carrera, debido a una anomalía cardíaca que fue detectada cuando se presentó a Boca Juniors el pasado mes de febrero.



Desde entonces la vida Román cambio, su transferencia al fútbol argentino no se dio y tuvo que regresar a Bogotá, en donde fue recibido por todos sus compañeros, para someterse a una serie de exámenes médicos rigurosos para determinar si puede o no regresar a la canchas.



Así, tras varios meses por fuera de la actividad profesional, de a poco se van conociendo noticias de la recuperación del lateral derecho, quien era fundamental en el once inicial de Millonarios gracias a su gran momento deportivo.



Alberto Gamero, actual entrenador del conjunto embajador, habló con ESPN y entregó un parte médico sobre la situación del futbolista, el cual da tranquilidad y le da una luz de esperanza la hinchas del azul que esperan volver a ver en el terreno de juego a ese defensor que en su momento portó la cinta de capitán.



"La valoración ha salido muy bien. Román anda feliz, primero por el momento del equipo y porque la recuperación ha sido muy buena. Estamos esperando que lleguen unos exámenes que están en Brasil. Está haciendo trabajos diferenciados con el profesor Jairo y yo lo veo contento. El domingo tiene que estar con nosotros ahí en El Campín. Es hijo de nosotros, del club".



Ante la situación, todo indica que la recuperación del lateral derecho va por buen camino y se prevé que pueda estar disponible para el segundo semestre del 2021, en el que Millonarios espera volver a ser protagonista, independiente de si consigue o no, el título el próximo domingo 20 de junio.