‘Lo de hoy es por mi familia y mi viejo: Mateo Ramírez

El encuentro de Millonarios y Patriotas tuvo ingredientes adicionales, más allá de la victoria azul y el retorno de los hinchas azules al estadio El Campín. Jhon Mario Ramírez tuvo su homenaje, pero todo recayó cuando su hijo Mateo, saltó a la cancha a calentar. Los aficionados se volcaron a corear el nombre de su padre. Las lágrimas se hicieron presentes en el joven volante que jugaba su primer duelo como profesional.



Ingresó para el final del segundo tiempo, habló de los sentimientos encontrados “Son sensaciones lindas, alegría y tristeza por lo que significa el encuentro. Esperaba más minutos pero sé que vendrán”.



Destacó el homenaje que le hicieron a su padre, entendiendo lo que significó el exvolante que falleció hace unos meses “Me llena de mucha alegría porque no sabía lo que significaba el nombre de Jhon Mario Ramírez hasta después de que murió”.



Concluyó con una dedicatoria especial, para su padre y toda su familia por el debut “Es una alegría linda, me hubiera gustado que estuviera presente, pero no se pudo. Un saludo a mi mamá, mis hermanas, que los amo. Esto es por mi familia y mi viejo”.