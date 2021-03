Vanemerak se compara con Nacional: ‘En Millonarios todo es al revés’

Mario Alberto Vanemerak es un referente de la historia de Millonarios. El argentino hizo parte de aquel equipo que logró títulos importantes en la década de los ochenta y se quedó en Colombia profesando un gran amor por el club bogotano. Además, entiende la grandeza de los embajadores, sabe que es un equipo obligado a ganar siempre y a luchar por cosas grandes.



Vanemerak palpita el clásico contra Atlético Nacional de este domingo, en la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2021. El argentino le ganó a los verdolagas como jugador y como entrenador de los albiazules, y sabe de la rivalidad que existe con el equipo antioqueño.



El exfutbolista embajador habló claro sobre lo que siente por Millonarios y pidió a los dirigentes que vuelvan a hacer un equipo grande y que luche por los títulos y las participaciones internacionales.



“Cuando te pones la camiseta de Millonarios, tienes que ganar todo lo que juegas. No soy de esa idea de pobrecito Millonarios. Millonarios es el más grande de Colombia, y por eso hay que ganar el domingo”, dijo Vanemerak en ESPN Radio Colombia.



Luego, Mario comparó los proyectos de Millonarios con el de Nacional. “Los directivos de Nacional invierten, traen buenos jugadores, quieren salir campeones y así lo han demostrado en los últimos años. Acá no, en Millonarios todo es al revés, a ver si vendemos a tal jugador, y el hincha quiere campeonatos. Nacional se mete la mano al bolsillo; Millonarios piensa a ver qué jugadores pueden traer”, comentó.



“En Millonarios hay que sentarse con los jugadores y explicarles todo. La responsabilidad, la disciplina, el temperamento, acá hay que ser primero, segundo es un fracaso. Hay que acostumbrarlos a jugar con presión. Que no salgan en la noche, hay que ser duros. No hay que farandulear mucho, necesitamos ganar títulos, una Copa Libertadores, y pelear por título local”, agregó Vanemerak.



Finalmente, el argentino dijo que su nombre es “palabra prohibida” entre la dirigencia de Millonarios: “No les gusta mi estilo, que los critique, pero yo defiendo mi equipo, porque así me formaron en este club”.