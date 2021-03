Román, Fariñez, público, metas: esto dejó la Asamblea de Millonarios

Este martes, Millonarios llevó a cabo su Asamblea General de Accionistas en la que se presentó el balance de lo que dejó la complicada temporada 2020 y lo que viene en este nuevo año.

​

Tanto el presidente Enrique Camacho como el máximo accionista Gustavo Serpa aclararon algunos temas polémicos y de vital importancia en el presente del equipo.



Lo más destacado pasó por el revuelo que generó el ‘Plan Quinquenal’, lo sucedido con Andrés Felipe Román y Boca, temas financieros, balance deportivo, préstamo de Wuilker Fariñez y regresó de aficionados al estadio.

Plan Quinquenal



Uno de los aspectos que generó indignación en la hinchada embajadora. Hace unos días fue presentado un informe con los objetivos del club en cinco años (hasta 2025) y para sorpresa de muchos no había un título en lista ni mayores figuraciones a nivel internacioal.



Para apagar el incendio, Camacho aclaró en la Asamblea que dicha proyección es netamente financiera y no deportiva. Sobre esto último aseguró que se buscan títulos y participaciones internacionales destacadas, pero no ahondó mucho más. Eso sí, fue claro al afirmar que “el proyecto deportivo y financiero se complementa bien y dará resultado”.

​

​Hinchas en El Campín



Es un tema que no solo es responsabilidad del equipo sino de la ciudad como tal. Camacho aseguró que se ha tenido la idea del regreso por los planes piloto en otras ciudades y la Copa América venidera.

​

En este orden de ideas “se busca”, pero por lo pronto desde la Alcaldía no hay esperanzas, en un futuro cercado, de ver un grupo pequeño de aficionados en El Campín.

​

Andrés Felipe Román y Boca Juniors

​

​Después de la caída del pase a Boca por supuestos problemas cardiacos, Millonarios inició un intenso proceso con Román para descartar complicaciones médicas. Por ahora todo avanza por buen camino y se está a la espera de los exámenes que llegarán desde Alemania.



Así las cosas, se descartó la posibilidad de tomar acciones legales contra el equipo argentino, pero sí podrían tomarse contra los médicos que dieron por sentado una enfermedad cardiaca. Todo avanzará según decida el mismo jugador.

​

​Situación de Wuilker Faríñez y Matías de Los Santos



En cuanto al meta venezolano, su préstamo (un año) está próximo a terminar y no se tiene información alguna de una posible compra del Lens. A día de hoy ha jugado apenas tres partidos (un en Liga, dos en Copa) con el primer equipo. En caso de no continuar, el venezolano regresará a Millonarios a mitad de año.

​

Respecto al zaguero uruguayo, Enrique Camacho mencionó que con la venta a Vélez, Millonarios quedó con una parte de sus derechos deportivos para una futura venta.



Situación financiera y deportiva



Por último, el balance del 2020 fue negativo: hubo pérdidas superiores a los 19 mil millones de pesos, las divisiones menores tuvieron una reducción importante en cuanto a jugadores, los ingresos de la Academia cayeron un 74% y las ventas en tiendas oficiales disminuyeron también un 34%.



Sobre los resultados deportivos, Camacho manifestó que seguirán comprometidos con el fútbol femenino, destacó la inclusión de canteranos en la nómina a pesar del flojo inicio de campeonato y resaltó el invicto logrado de la mano de Alberto Gamero.