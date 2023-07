Gamero está tranquilo con su plantel: altas y bajas de Millonarios

Millonarios ya regresó a Bogotá, luego del amistoso contra Atlético Nacional, donde sacaron el triunfo con un gol de Leonardo Castro. Falta menos de una semana para el inicio de la Liga BetPlay, donde buscarán defender el título en Colombia.

La mente estará puesta en el arranque frente a Pasto, visitando al cuadro nariñense el próximo sábado. Luego de regresar de Estados Unidos, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, se refirió a las opciones de nuevos jugadores en el mercado, en charla con Adictos Al Balón “No hemos tenido tiempo ni de sentarnos, lo importante es que tenemos el equipo completo. Salió Alba y Luis, de resto estamos completos. No estamos desesperados de traer por traer, siempre hay que tener mesura. Hoy tenemos un equipo completo para pelear la Liga”



Agregó acerca de las posibles transferencias de jugadores que se darían, apagando todos los rumores “Ofertas no han llegado al club, puras especulaciones. Están metidos en este torneo, en esta nomina, no hemos pensado en eso. Aquí lo que se requiere es tener el equipo completo, más los que juegan”.