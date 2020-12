Jugó frente al Cali y se despidió: nueva salida en Millonarios

Millonarios no cumplió con el objetivo y frente al Deportivo Cali perdió la oportunidad de disputar la Copa Suramericana en el próximo año. El cuadro embajador igualó 1-1 con los azucareros en el Palmaseca y, en la tanda de los penales, dejó ir la oportunidad de salvar un semestre lleno de fracasos, tras perder por 4-3.

Precisamente, uno de los '14 guerreros' que estuvieron en el repechaje que se disputó en la tarde-noche del martes, anunció en sus redes sociales que no continuará con el conjunto embajador, luego de una temporada que no salió como se planeó.



Se trata del volante paraguayo, Diego Godoy, quien en su cuenta de Instagram publicó un emotivo mensaje en el que se despide de la afición y del club, tras haber disputado 22 partidos (15 como titular), realizar dos asistencias y recibir cinco tarjetas amarillas.



“Hoy toca despedirme de una gran institución. Las cosas no salieron como quisimos pero de que se trató y se peleó hasta el final no hay duda. Agradecido Millonarios. Que los tiempos venideros sean de éxitos. También agradecido con su hermosa gente que me brindó su cariño desde el primer día hasta el último, gracias totales”, escribió.



Así las cosas, Millonarios ya suma varias salidas de cara al 2021, luego de que se confirmara la partida de Jhon Duque, Ayron del Valle, César Carrillo, entre otros.