¿Qué pasa con los médicos de Millonarios? Fuerte crítica de Carrillo

César Carrillo, ex jugador de Millonarios y quien se fue del club bogotano tras bajar su nivel por una lesión, encendió este miércoles la polémica por el trabajo del cuerpo médico en el equipo albiazul. El volante aseguró que prefirió irse de la capital para poderse recuperar como es debido.



“Las terapias no fueron adecuadas, cuando empecé a entrenar nunca me sentí totalmente recuperado, perdí mucho tiempo en ese proceso de recuperación y por eso decidí salir antes de que se acabara el contrato con Millonarios, para ganar tiempo para poderme recuperar bien en Medellín”, aseguró Carrillo en charla con el programa ‘Casa Azul Radio’.



Carrillo lamentó no seguir en Millonarios con el técnico Alberto Gamero, pero prefirió finalizar su contrato porque no sentía que estuviera haciendo una recuperación adecuada.



“Con el profe Gamero tuve una buena relación, hasta el último día habló conmigo, pero le dije que sentía que estaba perdiendo tiempo en Bogotá, que no me estaba recuperando bien y que lo mejor para mi carrera era irme y rehabilitarme en otro lado, porque allá sentía que no avanzaba, que estaba estancado”, comentó, al tiempo que confesó que los médicos azules le dijeron que “no tenía nada”.



”Yo empecé a sentir molestias en la rodilla finalizando la etapa con el profe Pinto, no sé si hice mal en seguir jugando, eso se me fue complicando un poco, le comentaba al médico de Millonarios y según ellos yo no tenía nada”, contó.



“Luciano no pudo recuperarse, Montoya también tuvo problemas. No somos nosotros, algo está pasando. Sentí que perdí un año de mi carrera en esa rehabilitación en Millonarios. Es muy deficiente la parte médica en Millonarios, pésima. Son varios casos”, sentenció Carrillo.