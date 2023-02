Millonarios buscó fichaje de Selección Colombia: Gamero se confesó

Millonarios sufrió un duro golpe en el mercado de fichajes con la venta de Daniel Ruiz. O por lo menos la preocupación quedó para Alberto Gamero, entrenador del plantel embajador, porque se le fue una ficha importante, que dejó frutos económicos que valoran los directivos.



Es por eso que surgió la pregunta sobre si Millonarios saldría a buscar en el mercado un reemplazo para Ruiz, pues su partida al Santos de Brasil a pocos días de la Copa Libertadores y con la Liga BetPlay en juego, significa una baja difícil de sustituir.



“Aquí tenemos varias posibilidades. Las inscripciones se cierran a fin de mes y si hay alguno que nos interese, lo traeremos. Si no, vamos a darle prioridad a los que tenemos. Hoy no veo a alguien, pero, si me encuentro con alguno, le voy a pedir”, respondió Gamero.



Gamero reveló que buscó a dos jugadores cuando se confirmó la operación de Ruiz al Santos; uno de ellos tiene pasado reciente en Selección Colombia, es una de las grandes promesas del fútbol colombiano, y está en el exterior.



“Algo confidencial: yo hablé con (Jaminton) Campaz, va para Rosario, le pedí el favor, ‘véngase pa’ acá', aquí lo podemos utilizar nosotros y aquí va a tener cariño, pero ya tenía algo hablado”, confesó el DT de Millonarios.



También contó que hubo contactos con Alex Castro, quien salió de Nacional de Uruguay y firmó con Águilas Doradas: “Estaba la posibilidad de Alex Castro, pero ahí no sabíamos que Daniel Ruiz se iba”.