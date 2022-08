Miguel Monsalve confía en su talento para brindarle al juego del DIM

Llegó el ‘sueño del Pibe’, cuando Miguel Monsalve frente al Deportes Tolima anotó uno de los goles para imponerse en la Copa Colombia 1-3 en el juego de ida por los cuartos de final. El juvenil habló con el departamento de prensa del DIM en donde dejó sus sensaciones de este momento estelar, que marcará el camino para su carrera deportiva.

“Cuando fue el debut era muy especial, algo que venía soñando y trabajando. Pero sabía que faltaba mucho y quería cumplir muchas metas más. Luego se me pudo dar el primer gol como profesional, ahora sigue trabajar más fuerte para cumplir más sueños”, indicó.



Además, “es algo de mucha fortaleza mental, esperar el momento y nunca perder el enfoque. Estaban pasando situaciones adversas, pero todo eso me ayudó a crecer, a madurar y no desviarme de lo que podía lograr. Fue duro adaptarme a la realidad del fútbol profesional, pero eso es parte del proceso para estar viviendo este momento”.



Sobre lo que debe sortear, Monsalve comentó que “la mayor dificultad puede ser revalidar lo que hice en divisiones menores ahora en el fútbol profesional. Venían hablando mucho de mí, que había marcado muchos goles. Pasó dos años y medio desde que debuté como profesional, había tenido pocos minutos. Pero no era para perder el foco, era importante confiar en mi talento y ponerlo al servicio del equipo”.



El técnico David González cree en él y sus capacidades, así como Monsalve confía en su talento. “Con David (González) desde el primer momento, me dio esa confianza y tranquilidad, no le tengo que demostrar nada a nadie y simplemente debo disfrutar. Él me dio ayuda para poder estar al servicio del equipo. Todo pasa por la confianza y las convicciones que tengo”.



Volviendo al tema del gol, Miguel describió que “era una jugadota, un gol soñado. Había tenido varias opciones en partidos anteriores. Se dio de una manera especial y algo que tenía que suceder así. Fue un desahogo, los sentimientos de años anteriores, donde no pude sumar muchos minutos. Pasaron momentos difíciles de adversidad, en las divisiones menores jugaba habitualmente. Pero tenía que demostrar en la cancha lo que podía hacer, toda esa fortaleza y la paciencia que tuve, no me hicieron desviar de los objetivos y dieron frutos pronto.



En lo personal, el jugador remarcó que “debo prepararme más, es el principio de todo y queda mucho tiempo por delante. Después de ese partido, hablé con mi familia, sabían por lo que estaba sintiendo, también estuvieron en esos momentos de incertidumbre. Fueron cosas inolvidables, me imagino la felicidad de ellos”.



Hablando de sus compañeros, el jugador se quedó en Andrés Ricaurte. “Andrés (Ricaurte) es un gran amigo, me ha mantenido siempre aterrizado. En momentos de angustia, él estaba pendiente de mí en todo momento. Fue muy bueno compartir estas alegrías, mis compañeros me respaldan y eso es maravilloso”.



Finalmente, Monsalve expresó que “tarde o temprano, sabía que llegaría el primer gol como profesional, pero no me puedo quedar allí. Es el principio, queda mucho para cumplirme, la hinchada me apoya, me tiene mucha fe. La gente me felicitó y eso me deja muy agradecido, quiero seguir haciendo historia en el equipo y seguramente vendrán cosas más bonitas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8