América buscará una victoria poderosa en Atanasio: visita al Medellín

Este sábado, América de Cali visitará al Deportivo Independiente Medellín, por la quinta jornada del primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor I-2023, desde las 4:10 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. En el cual los diablos rojos quieren volver al camino del triunfo, en una plaza que últimamente se les ha tornado bastante compleja.

El equipo luego del empate a un gol contra La Equidad, el fin de semana anterior, tuvieron jornada de descanso el domingo y el lunes retornaron a los trabajos con la recuperación física del plantel principal. El martes hicieron ejercicios de fuerza, resistencia y técnicos, ya trabajando en campo.



El resto de la semana se enfocaron en la parte táctica y la simulación de juego, para luego en la tarde del viernes, viajar a la capital antioqueña vía aérea, para afrontar el partido del sábado.



Las únicas novedades que tendrá el América es el regreso de Adrián Ramos, tras recuperarse de un esguince de tobillo y finalizar su pretemporada individual y Juan Camilo Portilla, quien también superó otro esguince de tobillo. Las bajas corresponden a Andrés Sarmiento, Luis Paz y David Contreras. El primero por una contractura muscular del muslo derecho, el segundo un esguince de rodilla y el tercero un esguince de tobillo.



Datos previos



Independiente Medellín ganó los últimos seis partidos ante América de Cali en Primera División. Es la mejor racha de victorias del DIM ante este adversario en el torneo en el Siglo XXI.



Independiente Medellín no ganó en sus últimos siete partidos en Primera División (5E 2D). Es su mayor racha sin victorias en el torneo desde una serie de ocho partidos entre marzo y agosto de 2021 (6E 2D).



América de Cali ganó su último partido como visitante en Primera División (4-2 vs Deportivo Pasto). La ocasión más reciente que hilaron dos victorias consecutivas fuera de casa en el torneo fue en marzo de 2021: 1-0 vs Patriotas Boyacá y 2-0 vs Deportivo Cali.



América de Cali es el equipo que más goles lleva anotados en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2023 (10). Seis de estos fueron de pierna izquierda, cuatro tantos más por esa vía más que cualquier otro conjunto.



Independiente Medellín promedia los mayores índices de posesión de balón (65%), pases intentados por partido (486) y porcentaje de pases completados (87%) de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2023.



Alineación probable



Diego Novoa; Kevin Andrade, John García, Brayan Córdoba; Luis Mosquera, Franco Leys, Cristian Barrios, Darwin Quintero, Iago Falque, Esneyder Mena; Facundo Suárez.

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Estadio: Atanasio Girardot.

Hora: 4:10 p.m.

T.V.: Win Sports +.

Árbitro: Wánder Mosquera (Cundinamarca).

VAR: Nicolas Rodríguez (Bogotá).





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15