El DIM completó siete semanas de pretemporada en el oriente antioqueño

Con los objetivos trazados en ser protagonistas en la Liga colombiana y la Copa Colombia a disputarse en el segundo semestre, Deportivo Independiente Medellín completó su séptima semana de pretemporada bajo las órdenes del técnico Hernán Darío Gómez.



Desde el club informan que las sesiones de trabajo han sido intensas y exigentes, el equipo completó dos semanas de concentración en el oriente antioqueño con sesiones a doble turno.

Trabajos tácticos, físicos, funcionales, de definición, enfoque en espacios reducidos y trabajos de potencia y velocidad, son los componentes de dichas sesiones. Sumado a los dos juegos amistosos contra Envigado el sábado 19 de junio en el estadio Polideportivo Sur, donde cayeron por la mínima y el duelo frente a Águilas Doradas en la sede de Llanogrande con empate sin goles.



En cuanto a los ausentes, Miguel Monsalve se encuentra en el microciclo de la Selección Colombia Sub 17, Juan David Mosquera y Juan Carlos Díaz están en microciclo con la Selección Colombia Sub 20) y Miguel Camargo de la Selección Panamá, fue convocado para afrontar la Copa Oro, con lo cual se perdería el comienzo de la Liga. Estos jugadores no hacen parte de las prácticas, el resto de profesionales entrena bajo las órdenes del profesor Hernán Darío Gómez y su grupo de trabajo.



Tras una jornada de descanso este domingo 27 de junio, el lunes 28, el equipo retornará al doble turno en la sede deportiva poderosa ubicada en el oriente antioqueño.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8