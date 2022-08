Marlon Torres: ‘En América venimos haciendo las cosas bien’

En la tarde del domingo, América de Cali consiguió un triunfo relevante al vencer 2-1 al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero, dejándolo muy cerca del grupo de los 8 y aún teniendo dos partidos menos. Tras terminar el compromiso el defensor central Marlon Torres, referenció el buen trabajo que hicieron.



“Fue un partido muy bien planteado por el profe. Desde el inicio nos recalcó que por las bandas íbamos a ganar los duelos, en el entretiempo hizo lo mismo donde con el cambio de Pérez nos desahogó mucho y creo que ahí vinieron los errores de ellos y los beneficios de nosotros para ganar el partido”.



Habló del trabajo que se ha hecho en la interna: “siempre les he dicho que esto es de día a día, el trabajo que nos viene realizando el profe con sus asistentes, ha enfatizado en tener la parte de atrás muy segura, venimos haciendo las cosas bien, queremos seguir haciéndolas y con John hemos hecho una muy buena dupla, donde nos entendemos y cada partido vamos a hacer muchas más”.



Referenció el crecimiento defensivo: “desde que empezó la pretemporada todos tuvimos una reunión, donde el grupo se iba a comprometer con el proceso que tenemos ahora mismo. Vera ha sido uno de los jugadores que se comprometió a ser mejor en cada entreno, cada partido y eso lo estamos viendo. Hemos encontrado una muy buena línea de 4, los que el profe cambie lo están haciendo bien. Giraldo, Eber y Daniel Quiñones lo hicieron muy bien.



Fue interrogado sobre la renovación con América, a lo que respondió que “con eso ahí estamos hablando con don Tulio todavía”.



Destacó al técnico Alexandre Guimarães: “nosotros hemos ido comprando la idea del profe, tuvimos días difíciles donde se nos acercaba y nos hablaba; todo se ha basado en el respeto y sentimos ese respeto de él hacia nosotros, por eso corremos como lo hacemos, le tenemos mucho aprecio al profe y porque queremos hacer muchas cosas importantes a nombre de él”.



Contó cómo fue marcar a Carlos Bacca: “tanto el profe como Adrián me decían que Carlos era un jugador muy inteligente, obviamente lo veníamos en los partidos con los equipos donde ha jugado, es un hombre que no es de forcejear, tampoco va a ir a pelear contigo; él te juega más con la viveza y estuve muy pendiente a eso”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15