Suárez se destapó y le hizo una confesión a Herrera sobre Nacional

Este viernes, en charla con ESPN F90, el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez habló desde Costa Rica sobre el proyecto Atlético Nacional que dirige un viejo amigo suyo: Hernán Darío 'El arriero' Herrera. Entre los muchos elogios que le hizo al técnico verdolaga, Suárez le aplaudió el sentido de pertenencia que imprimió en Nacional y confesó que está haciendo fuerza para que le vaya bien. Lo quiere seguir viendo al frente del equipo.

"Yo te quiero decir una cosa Hernán y lo quiero decir así, bien abierto, porque debe ser un mensaje para todo el mundo, incluso para los entrenadores nuevos; ellos tienen cosas que mostrar en el fútbol colombiano pero también tienen que aprender mucho. A mí me ha gustado mucho lo que has hecho en estos días que has dirigido a Nacional porque has vuelto a hacer querer, a tener ese tenido de pertenencia", declaró Suárez.



Y como si le estuviera enviando un mensaje subliminal a otros, dijo que "no porque uno tenga 15 años en un equipo hay sentido de pertenencia, bastan 15 días y me parece es un poco eso lo que has generado con Nacional (...) Se puede hablar de un montón de palabras nuevas pero no hablarte de sentido de pertenencia, de querer un equipo, y sí lo estás haciendo. Estoy haciendo fuerza porque te vaya bien y lo que más me gusta es que estás haciendo querer a Nacional nuevamente, que es tan necesario".



Suárez aprovechó el momento para hablar de lo difícil que es dirigir en Colombia y aseguró que "no creen en nosotros, es complicado pero es cierto, pero ni siquiera por los que tienen un renombre internacional como el caso de Francisco, Hernán Gómez, Jorge Luis Pinto, Reinaldo y Juan Carlos. Todos han conseguido algo a nivel internacional. También hay técnicos muy buenos como Alberto Gamero, Hernán Torres, Diego Corredor, o como mi asistente Jhon Bodmer, hay tantos, son buenísimos y los miran pero con cierto desdén".



Finalmente, el seleccionador de Costa Rica dijo que "siempre se piensa que el entrenador colombiano no es bueno y me parece que es injusto. Es lógico que nos critiquen pero también es bueno que reconozcan en algo que tenemos capacidad".