‘La irregularidad es producto de la presión que tenemos’: Amaranto

Luis Amaranto Perea se salió con la suya. Después de las críticas recibidas entre semana por la decepción en Copa Libertadores, el entrenador sonrió este domingo con la contundente victoria de su equipo por 3-1 sobre Santa Fe.



El cuadro barranquillero sacó una ventaja de vital importancia en los cuartos de final de la Liga, que lo pone como gran favorito para el duelo del próximo domingo en Bogotá.



En rueda de prensa, Amaranto destacó la gran labor de su equipo en los primeros 90 minutos.

Virtudes del rival - “Santa Fe es uno de los más equilibrados, no solo de ahora sino desde el año pasado. Son intensos, cortos, recuperan mucho en zona alta. Hoy debíamos ser capaces de salir con balón controlado, sabíamos que tras su presión tendríamos campo abierto. Por suerte, empezando el partido ya habíamos generado una clara. Esa fue la calve porque dudaron si salir a presionarnos o no. Hoy circulamos mucho la pelota y gracias a eso generamos algunas opciones de gol”.



Claves de la victoria - “Mejoramos básicamente en la pelota. Somos capaces de hacer posesiones largas, desgastar al rival. Por el horario era importante ser intensos. Dependemos mucho de mantener la pelota, encontrar espacios y lo hicimos. Rematamos de media distancia, generamos por las banda. Desciframos bien al rival y acertamos”.



Juego colectivo - “El problema es que individualizamos. El fútbol no son individualidades, todo se debe a que estuvimos cortos, intensos, las líneas no se separaron tanto con relación al parido pasado. Seguimos el plan y hemos competido, que es lo más importante. Esa fue una de las claves para sacar un resultado que no es definitivo, pero que ayuda mucho”.



Recambio y rotación - “Salimos bastante desgastados y hoy estoy convencido de que la rotación que hicimos en la semana nos ha permitido competir hoy como lo hemos hecho. Lo del partido pasado fue más por la imprecisión, parece que refrescar cinco hombres nuevos en un horario difícil sirvió. Tu te imaginas la ilusión que tiene estos jugadores para jugar contra River, es un partido importante para todos nosotros y esperamos tomar las mejores decisiones”.



Irregularidad del equipo - “No solo Junior ha sido irregular este campeonato. Es cierto que se nos exige por lo que tenemos, va más al detalle... es producto de esa presión que se genera jugar en Junior. Hablaba con los muchachos y no he podido identificar el porqué en condición de local nos cuesta bastante mas. Hablando con el C.T. vemos que jugando de local nos apresuramos mas, queremos ganar, golear y estamos perdiendo esa oportunidad de descansar con el balón y tener paciencia al enfrentar a los rivales. Para mí a eso se deba la irregularidad porque el equipo de visitante se comporta de forma distinta”.