Amaranto Perea estuvo en los planes de otro club del FPC: ¿qué pasó?

Este martes, en charla con el Vbar de Caracol Radio, el técnico Luis Aramanto Perea se refirió a la llamada que recibió desde otro club de la Liga Betplay y aprovechó para analizar al "nuevo" Junior. ¿Volvería a dirigir al tiburón? El antioqueño no se guardó nada.

"Hubo algunas llamada después de mi salida del Junior, pero la dificultad de no poder dirigir este resto de año lo hizo complicado", contó Luis Amaranto.



Su nombre estuvo en la baraja de candidatos para reemplazar a Hernán 'Bolillo' Gómez en Independiente Medellín. "Tuve la posibilidad de hablar con gente de allí. Estuve dentro de los planes porque fue una llamada directa, pero al final hablamos del interés y que estaba dentro de las posibilidades, pero hasta ahí llegó. Para mí es muy grato por lo menos recibir la llamada, y por otro lado, la llegada de Julio Comesaña a quien estimo mucho".



¿Tiene alguna exigencia para volver a dirigir? Tal parece que no, Perea está abierto a cualquier propuesta. "No creo que esté todavía en una condición de exigir un proyecto determinado, pero creo que es importante saber a qué se apunta, a veces te hablan de proyectos y no son claros. En el camino, lo que era un objetivo, cambia. Al final, lo más importante es mirar un equipo que tenga cierta estabilidad y se pueda apuntar a cosas en común. Lo que quiera el club y lo que me gustaría aportar".



Y sobre su salida del Junior, también dejó algo. "Se destacó más lo malo que las posibles cosas buenas, y creo que hubo más, pero quedo tranquilo porque di el máximo. Fueron 24 horas continuas y poco menos de un año al mando del grupo. Una dedicación total y me hubiese gustado estar más tiempo, y entregarle más al Junior, pero en el fútbol no se da todo lo que uno cree que puede conseguir".



Luis Amaranto está dedicado a evaluar lo que hizo bien y lo que no le salió como esperaba. Mientras llega una nueva oferta para dirigir está centrado en temas personales. Eso sí, sin dejar de ver el fútbol colombiano y ello incluye a su ex equipo. ¿Qué es lo que ve del "nuevo" Junior? "Es más dinámico y más valiente a la hora de buscar el arco contrario. Cuando un entrenador sale los futbolistas tienen un aire y hay un impulso nuevo, y es lo que ha pasado con la mayoría de los equipos que han salido de entrenadores. Han sido pocos los partidos de Arturo (Reyes) pero sobretodo el medio campo con Didier (Moreno) y Larry (Vásquez) es de las cosas buenas, veo a (Fabián) Sambueza con más confianza. Ojalá Junior pueda pelear por todo lo que merece".



Finalmente, Perea dejó claro que espera en algún momento volver a dirigir al Junior. Dejó las puertas abiertas y buena relación con todos. "Me gustaría en algún momento, mucho más adelante, retribuirle a Junior la confianza que me han dado, por el trato, estoy agradecido".