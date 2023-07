Cantera responde a la falta de fichajes: los 'refuerzos' para Gamero

El mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano avanza y Millonarios aún no ha confirmado a ningún refuerzo. En la puerta de salida están Luis Carlos Ruiz e Israel Alba, quienes no continuarán de cara al segundo semestre del año.



A pesar de no contar con nuevos futbolistas, Alberto Gamero continúa realizando exploraciones en las fuerzas básicas de Millonarios y eligió a los juveniles que acompañarán al primer equipo. El técnico ha tenido éxito con los canteranos; en los últimos años aparecieron nombres como Daniel Ruiz, Beckham David Castro, Carlos Andrés Gómez, Luis Paredes, entre muchos otros.

Los canteranos que serán evaluados por Alberto Gamero:



Algunos de los canteranos ya fueron acercados al primer equipo y se espera que para el segundo semestre de 2023 ganen protagonismo. El primero es Kevin Cortés, quién llegó a las categorías formativas en 2020 y ya tuvo sus primeros minutos como profesional. debutó frente a Once Caldas la fecha 6 de la Liga BetPlay I. Juega de volante creativo aunque se ha desempeñado como 'box to box'- Es uno de los referentes de la Sub-20.



Otro juvenil es Sebastián del Castillo, quién esta semana firmó su contrato como profesional hasta junio de 2026. Llegó este año a Millonarios luego de pasar por la cantera de Independiente del Valle.

Los laterales podrían dejar de ser un problema para Gamero de cara a los siguientes torneos. La cantera cuenta con Jhoan Hernández y Sander Navarro, ambos con experiencia en Selección Colombia. El primero ya tuvo sus primeros minutos: jugó en la última fecha del todos contra todos ante Equidad y en el empate 1-1 ante Boyacá Chicó.



Juan Carvajal es quizás el que más expectativas genera. Es delantero centro pero cuenta con todas las carácteristias de un '9' moderno: velocidad, despliegue físico, colaboración en defensa y buen pase. Era el titular de Héctor Cárdenas en la Selección Colombia Sub 20, sin embargo, una ruptura de ligamentos le impidieron jugar el Sudamericano y el Mundial de la categoría. Millonarios ha llevado con calma su recuperación pero la salida de Luis Carlos Ruiz le daría espacio en el plantel.