Resultados y tabla de posiciones en la segunda jornada de Liga BetPlay

Avanza rápidamente la Liga BetPlay 2022-II. A partir del martes hasta el jueves se llevará a cabo la segunda fecha del certamen, nuevamente con duelos suspendidos. Esta vez queda pendiente el duelo entre América y Deportivo Pereira en el Pascual Guerrero.



Entérese acá de los pormenores de la jornada:

Alianza Petrolera 0-1 Unión Magdalena

Millonarios 0-0 Bucaramanga

Miércoles 12 de julio

Cortuluá vs Jaguares

Deporitvo Pasto vs Envigado

Once Caldas vs La Equidad

Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional

Jueves 14 de julio

Águiladas Doradas vs Santa Fe

Independiente Medellín vs Patriotas

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

TABLA DE POSICIONES



1. Unión Magdalena - 4 puntoS/ 2 PJ/ +1

2. Patriotas - 3 puntos/ 1 PJ/ +1

3. Alianza Petrolera - 3 puntos/ 2 PJ/ 0

4. Millonarios - 2 puntoS/ 2PJ/ 0

5. Santa Fe - 1 punto/ 1PJ/ 0

6. Once Caldas - 1 punto/ 1 PJ/ 0

7. Equidad - 1 punto/ 1PJ/ 0

8. Cortuluá - 1 punto/ 1PJ/ 0

9. Pasto - 1 punto/ 1PJ/ 0

10. Medellín - 1 punto/ 1PJ/ 0

11. Nacional - 1 punto/ 1PJ/ 0

12. Tolima - 1 punto/ 1PJ/ 0

13. América - 1 punto/ 1PJ/ 0

14. Bucaramanga - 1 punto/ 1 PJ/ 0

15. Envigado - 1 punto/ 1PJ/ 0

---

19. Deportivo Pereira - 0 puntos/ 1 PJ/ -1

20. Junior - 0 puntos/ 1 PJ/ -1