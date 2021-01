Polémica por despido de Jairo Arboleda del Cali: hablan protagonistas

Jairo Arboleda es una institución dentro del Deportivo Cali. Sus gestas pero sobre todo su compromiso con el club por décadas han hecho que se gane el respaldo de jugadores y cuerpos técnicos. Sin embargo, en las últimas horas se decidió su salida y, según él, no ha sido en los mejores términos.

El veterano entrenador, quien trabajaba con la cantera, explicó que, aunque debía presentarse el pasado 12 de enero, no llegó al puesto por una decisión directiva.



"Nosotros terminamos el año y nos dijeron que volvíamos el 12 de enero, teníamos una reunión y cuando íbamos para allá nos llamaron a decir que mejor que no fuéramos. La salida fue decisión del club, no de nosotros. Ellos dijeron que no había plata, que había que hacer recorte", dijo en Caracol Radio.



La sorpresa de Arboleda no fue por la decisión sino por la manera como se enteró: "en mi caso, estoy pensionado hace 10 años. A uno lo que le duele es que le faltó elegancia. Nos sacaron y no nos han dado una carta de despido, lo que nos merecemos. Conmigo salieron 6 personas más. Ahí más de uno salió como en capilla", dijo.



Ante la polémica, el presidente del club, Marco Caicedo, explicó que la decisión se tomó porque no había otro camino: "son circunstancias coyunturales del equipo, entonces son medidas que nos toca tomar en aras de la sostenibilidad de la institución. Tomamos una decisión muy dura porque el 'Maestro' Arboleda ha sido ídolo y muy importante en nuestra cantera e institución. Deseamos lo mejor para él”, dijo en el Carrusel de Caracol.



Caicedo afirmó que Arboleda no es el único afectado pues se tuvo que hacer un recorte del 30 por ciento del personal. Eso sí, aseguró que habrá un homenaje a su altura: "tenemos que hacerle un homenaje al 'Maestro' Arboleda por lo que significa, debe salir por la puerta grande, cómo se debe... Fue una decisión muy difícil y estamos eternamente agradecidos. Esto es una realidad que nos toca a todos, el mundo está obligado a reinventarse. Continuaremos con el programa de canteras", concluyó.