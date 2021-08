DIM, en busca de un nuevo triunfo en la Liga: visita a Millonarios

Deportivo Independiente Medellín visita este sábado a Millonarios, por la sexta fecha en la Liga II-2021. El conjunto antioqueño sumó su primer triunfo en el campeonato y tiene ganas de seguir escalando posiciones contra un duro rival como el equipo embajador.

“Sea Millonarios o cualquier rival, no hay partido fácil en Colombia. Hay que prepararlos al cien por ciento, coordinando movimientos en defensa y en ataque. Sacarle un buen resultado a Millonarios en Bogotá es difícil”, precisó Hernán Darío Gómez en conferencia de prensa.



Además, “Medellín ha tenido mejores partidos, pero no ganó. Hay que meter goles, para que se hable mejor del trabajo. Tenemos opciones para reemplazar a (Adrián Arregui), sea con Juan Carlos (Díaz) o con el mismo Kevin (Londoño) con (David) Loaiza”.



En cuanto al rival, el ‘Bolillo’ señaló que “Millonarios cuentan con grandes jugadores en sus líneas, más que un nombre, es más equipo. Aunque no cuentan con (Cristian) ‘Chicho’ Arango, tiene jugadores muy importantes en ataque. Ganar un partido lo celebramos con mucha alegría, si le ganamos a Millonarios sería un orgullo por superar a uno de los finalistas del semestre pasado. Sería un orgullo ganarle a un técnico can capaz como Alberto (Gamero)”.



Sobre las novedades, Adrián Arregui no estará en Bogotá tras ser expulsado en el juego anterior contra América, mientras que Vladimir Hernández se recuperó de una lesión muscular y posiblemente sea titular.



“Es importante mejorar lo nuestro, teniendo en cuenta que Millonarios puede jugar bien por banda y por elaboración. Es un equipo favorito a llegar a las finales, no nos podemos descuidar en ningún detalle y meter las opciones que vayamos creando”, agregó.



Finalmente, Gómez destacó que “cada partido hay que mejorar, la concentración debe mejorar, la capacidad debe mejorar. Cuando van a enfrentar a Deportivo Tapita, el equipo está en una disposición, cuando van a enfrentar a Millonarios, se predisponen con una mayor seriedad, yo los invito a que se pongan una ‘venda’ en los ojos y pongan en práctica lo que hemos trabajado durante la semana”.

Datos entre Millonarios e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Millonarios e Independiente Medellín se enfrentaron en 219 oportunidades, con 88 triunfos para los capitalinos, frente a los 65 de los antioqueños y 66 empates. En cuanto a goles anotados, 351 fueron ‘albiazules’ contra 278 del poderoso.



Millonarios tiene solo una derrota en los últimos cuatro enfrentamientos contra Independiente Medellín en Primera División (dos victorias, un empate). Sin embargo, los de Bogotá tienen dos partidos consecutivos sin poder anotar ante los de Medellín (un empate, una derrota) y no han podido anotar ante este rival en cuatro de los últimos seis (dos victorias, un empate, tres derrotas).



Millonarios tiene cuatro derrotas en casa en sus últimos 10 enfrentamientos jugados (4V 2E). Esto es tras haber estado invicto defendiendo su casa en los anteriores 13 partidos que disputó por Primera División (10 victorias, tres empates).



Independiente Medellín empató sus últimos dos partidos como visitante y tiene cuatro juegos al hilo sin anotar goles fuera de casa (dos empates, dos derrotas). No hilan tres empates seguidos en patio ajeno desde febrero de 2014.



Millonarios es el conjunto que más remates al arco promedia por encuentro (6), el segundo con mejor porcentaje de tiros al arco (42,3%) y el tercero con mayor tasa de conversión: el 12,7% de sus disparos son goles.



El equipo que más goles recibió en la Primera División es Independiente Medellín (9). También es al que le convirtieron más desde afuera del área (3).



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Juan Carlos Díaz, Edwar López, Vladimir Hernández, Diber Cambindo, Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8