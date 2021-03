Hernán Torres y su versión de pelea con Montero: 'me muero con la mía'

Hernán Torres es un hombre exigente, drástico, exigente con sus dirigidos y eso lo saben todos los equipo en los que ha podido dirigir. Pero pelearse con un jugador o, como se dijo, irse a las manos en un camerino, es otra historia que, según él, es totalmente falsa.

El DT del Deportes Tolima y su arquero, Álvaro Montero, fueron protagonistas de un rumor según el cual habrían terminado en muy malo términos tras una acalorada discusión.



El DT aseguró que el primer sorprendido con esa versión es él: "estoy sorprendido con ese tema, que tuvimos conflictos de golpes. Estoy preocupado porque todo es falso, por lo que hablan y dicen y la fuente es seria y me parece que no es tan seria. Eso nunca va a pasar, eso nunca va a suceder, nunca lo he hecho nunca he pasado por encima de las personas", dijo en declaraciones a Antena 2.



Es verdad que Montero, arquero de Selección Colombia, no será titular este viernes contra Jaguares: “voy a sacar a Montero de la titular por nivel deportivo, que se tome unos días, y mejore porque es un excelente arquero. Pero lo que dicen es malo para el ambiente del fútbol. Con Montero tengo buena relación, no hemos tenido ningún percance y como técnico estoy en el derecho de tomar mis decisiones”, explicó el entrenador.



Pase lo que pase, según dijo, su manera de dirigir no cambiará por ningún rumor: “yo tomo mis decisiones y me voy con ellas, no la de los demás. Me responsabilizo de todo. Estoy claro en mis conceptos para tomar decisiones con mis jugadores. Hemos perdido dos partidos, no hemos jugado bien, hemos decaído, es la verdad. Hay personas que quieren hundir esto y armar de esto un caos. a Algunos no les gusta las ideas, pero me ha dado resultado en 16 años y me voy con la mía y me muero con la mía”, concluyó.