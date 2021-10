'Hay que crear más jugadas': David Loaiza confía en el juego del DIM

Con la mentalidad de imponerse en el juego y marcar diferencia en los partidos que restan para terminar la fase de todos contra todos, Deportivo Independiente Medellín buscará este domingo contra Atlético Bucaramanga un triunfo que les permita acercarse al grupo de los ocho. David Loaiza quiere ser una pieza clave en la contención y elaboración de juego.

“Debemos mostrar con hechos que con palabras, conseguir los resultados, respaldar una hinchada que nos apoya, trabajamos para eso y que este domingo podamos ganar para acercarnos al grupo de los ocho mejores”, resaltó el volante antioqueño.



Además, “nosotros nunca hemos querido perder, entiendo a la hinchada, espero que estén tranquilos, nosotros nos pusimos metas, tenemos un equipo para sacar adelante este momento. Nos hemos motivado internamente, estamos representando una institución, nuestras familias y la numerosa hinchada. Estamos trabajando para conseguir una estrella que tanto anhela la afición”.



Sobre las enseñanzas de Julio Comesaña y su cuerpo técnico, Loaiza declaró que “el profesor quiere inculcar que todos trabajemos, que no solo sea una labor. En los volantes, nos hemos soltado un poco más, para jugar con los compañeros de ataque. Debemos mejorar en las transiciones rápidas, hemos estado muy cómodos en la elaboración y no es tan necesario llegar hasta el área, hay que crear más jugadas, que los delanteros puedan estar cómodos con las opciones de gol”.



Sobre el próximo rival, Loaiza destacó que “Bucaramanga es un equipo muy fuerte, muy veloz, nosotros debemos trabajar el partido, no desesperarnos. Hay que buscar el resultado, tener paciencia y buscar el arco contrario. Es importante retomar la confianza en el gol, hay que crear más opciones de gol, que sean claras y que podamos lograr los goles que tantos nos hace falta”.



Finalmente, el jugador habló sobre las claves para imponerse en este próximo partido. “Debemos sostener la pelota, no desesperarnos, hacer buenas entregas, trabajar el partido y con tranquilidad, buscar el resultado. Si los rivales se nos encierran, hay que buscar los espacios y concretar las opciones que tengamos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8