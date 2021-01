El compromiso de Matías Mier con Medellín: mejorar la cuota de gol

Luego de superar el covid-19 y tras una semana de entrenamientos, Matías Mier está listo para arrancar la competencia con el Deportivo Independiente Medellín. El uruguayo está fuerte mental y físicamente, quiere marcar muchos goles y ser una ficha clave en el esquema de Hernán Darío Gómez. “Me siento muy cómodo en el frente de ataque”, señaló.





Sobre su estado de salud, Mier indicó que "estoy recuperado, muy bien de salud, fui asintomático y dentro de haber tenido covid-19, estoy de la mejor manera. En los entrenamientos, he jugado de segunda punta, acompañando al delantero, he jugado de mediapunta. Me siento muy cómodo en el frente de ataque, he trabajado duro en estos últimos días y estoy disponible si el cuerpo técnico me necesita. Espero jugar, competir y hacerlo de la mejor manera".



Además, "yo vengo a aportar en donde el técnico quiera ubicarme. Sabemos que Patriotas es un rival complicado y nosotros tenemos la obligación de sumar para acomodarnos en la Liga. La cuota de sacrificio no se va a agotar. En cuanto a los goles, tengo un mapa mental, el número me lo reservo y quiero hacer más de los que convertir en Equidad. La responsabilidad en el ataque no es exclusivamente con Leonardo Castro o con Agustín (Vuletich)".



En cuanto ese trato con el grupo, Matías comentó que "me han recibido muy bien los compañeros, se nota que hay un trabajo muy bueno y un equipo muy grande que están pendientes de nosotros". "Con todos me llevo muy bien, especialmente con Javier Reina y Leonardo Castro".



En particular, Mier detalló como ha sido esos momentos entre compatriotas, en los entrenamientos y en la vida personal. "Con Alexis (Rolín) nos habíamos enfrentado muchas veces en Uruguay y algo que tenemos los uruguayos, es que estamos compartiendo mucho, formando esa amistad para reflejarla en el campo de juego. El tema del mate es fundamental, es algo que nos sirve para integrarnos con todos".



Siguiendo con el tema de los compañeros, Matías reveló que hay una buena competencia a la hora de patear las pelotas quietas. "En el equipo hay muy buenos pateadores que pueden aportar. El que se tenga confianza, que la aproveche, a mí me gusta la pelota quieta, pero no hay preferencia".



Finalmente, analizó cómo ha visto el equipo en estos dos primeros partidos oficiales, teniendo en cuenta lo que viene en Liga y Copa Colombia. "Ya hemos visto un cambio en el equipo en estos dos partidos, el equipo ha tenido una actitud y una entrega. Esperamos que contra Patriotas siga el mismo hilo y la idea es imponernos y sacar buenos resultados".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8