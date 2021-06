¡A impartir justicia! Listas las ternas arbitrales en semifinales

La recta final de la Liga BetPlay entró en acción, luego del parón de un mes, tras las manifestaciones sociales en Colombia. Junior vs Millonarios y Deportes Tolima vs Equidad los cuatro equipos que están en la carrera al título. La Dimayor confirmó que ambos partidos tendrán la presencia del VAR, además, de los árbitros en cancha.

JUNIOR FC vs MILLONARIOS FC



Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: Javier Zemanate – Huila

Emergente: Bismarks Santiago – Atlántico

Árbitro VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

Observador VAR: Abraham González – Federación



DEPORTES TOLIMA vs LA EQUIDAD



Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: Elkin Echavarría – Antioquia

Emergente: Yohan Peña – Tolima

Árbitro VAR: Fernando Acuña – Casanare

Asistente VAR: Gustavo Murillo – Chocó

Observador VAR: Pedro Bello – Federación