Carpeta de Pasto para reemplazar a Corredor: ¿un solo candidato?

Deportivo Pasto sufrió un duro revés, tras perder contra La Equidad en la llave por la Copa Sudamericana.

El equipo contaba con el ingreso del torneo internacional para equilibrar sus finanzas, que han sido muy golpeadas desde el año pasado por la pandemia. Pero los dirigentes olvidaron un detalle: fortalecer la nómina para pelear como se debe en un torneo internacional, más allá de que el rival de turno fuera del mismo país.



La factura se la enviaron al técnico Diego Corredor, quien salió del equipo de nada más confirmarse la eliminación.



Ahora es necesario volver a repartir el juego y reorganizar la casa, pues se dice que los ingresos no están dando para cumplir las obligaciones.



En la capital nariñense aseguran que por ahora están pensando en terminar el semestre sin nombramientos importantes y dejar esa tarea para el siguiente campeonato y no refieren muchos candidatos para asumir la dirección técnica.



En todo caso se sabe que ya empezaron a recibir hojas de vida y por ahora les interesa una en particular: la de Adrián Magnoli, actual comentarista de DirecTV Colombia.



El argentino es entrenador profesional, titulado en su país y tiene experiencia en el fútbol colombiano, tras su paso por Deportivo Pereira. Se sabe que se han hecho contactos para conocer sus intereses y demandas.



Entre tanto, la tarea urgente pasa por acomodar las arcas, muy golpeadas por cuenta de la pandemia.