Cali, con la mira en el arco de Equidad sigue pensando en los ocho

Para Deportivo Cali es una obligación derrotar este sábado (4:00 p.m.) a Equidad en disputa de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2021, factor que lo acercaría o podría dejar entre los ocho, si alguno de los que están arriba tienen un revés.

Las recientes confrontaciones entre ambos equipos muestran resultados parejos en Palmaseca, con un rival que normalmente se planta con muchos hombres en contención que bloqueen la propuesta ‘azucarera’, apostándole a las transiciones de defensa a ataque para aprovechar cualquier descuido en el fondo. El último cotejo en este escenario terminó 0-1 en favor de los capitalinos en noviembre del año pasado.



Es evidente que Cali ha venido en mejoría desde que Rafael Dudamel como entrenador, sobre todo con un jugador que volvió a figurar como Kevin Velasco, sumado al desequilibrio de Jhon Vásquez y a la experiencia y categoría que aporta Teófilo Gutiérrez.



La defensa solo tendrá una ausencia, la del central uruguayo Hernán Menosse, quien completó cinco tarjetas amarillas. En su lugar iría José Caldera.



Para la contención en el mediocampo se tienen tres opciones: Andrés Colorado, Carlos Robles y Jhojan Valencia, aunque este último fue suplente en el juego de semifinal de la Copa BetPlay, que terminó 2-2 ante Nacional.



Cali tiene 2 puntos más que Equidad, conjunto que en otras oportunidades ha estado mejor posicionado, pero eso no indica que tendrá un adversario cómodo.



Acerca de su presencia como titular este sábado, José Caldera reseñó: “Es una oportunidad linda que me brinda el ‘profe’, es un partido en el que hay que jugársela toda. Sabemos que todos son una final, después de que el ‘profe’ nos brinde la oportunidad y la confianza vamos a ser felices dentro de la cancha”.



Sobre Equidad, dijo que “un rival que va a venir a proponer, un equipo que es intenso, lo importante será lo que hemos trabajado en la semana y lo vamos a demostrar en la cancha. ‘El profe’ nos aporta mucho, es un ídolo acá y cualquiera quisiera tenerlo de entrenador, nos brinca confianza y la oportunidad, que es lo más importante”.



Datos en el previo



Deportivo Cali derrotó a La Equidad en su último enfrentamiento por Liga por 5-2, el pasado mes de abril.



Sin embargo, los caleños cayeron en su último encuentro como local ante este rival (0-1 en noviembre de 2020).



Deportivo Cali ha ganado sus últimos dos partidos de la categoría (vs. Deportivo Pereira y Envigado) y podría conseguir tres victorias seguidas por primera vez en este torneo.



La Equidad ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos como visitante en Liga (1 victoria, 1 empate), sufriendo la misma cantidad de derrotas que en sus 17 encuentros anteriores fuera de casa (6 triunfos, 7 empates).



Entre los jugadores que han disputado al menos siete duelos aéreos en la Liga BetPlay II-2021, Juan Camilo Angulo de Deportivo Cali es el que mejor promedio de acierto tiene (91% – 10/11).



La Equidad ha marcado el 44% de sus goles en acciones a balón parado (4/9), máximo registro en el torneo.

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 4:00 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia)



Asistentes: Dionisio Ruiz (Córdoba) y Jonathan Paniagua (Antioquia).



Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, José Caldera, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Carlos Robles (Jhojan Valencia), Andrés Colorado, Kevin Velasco, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez.



D.T.: Rafael Dudamel



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces