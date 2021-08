¡De ida y vuelta! Bucaramanga y Huila no se sacaron ventaja

Punto de oro para el Atlético Huila, pensando en la tabla del descenso, en su visita al Atlético Bucaramanga, que no le incomoda la unidad, pero deja la espina de perder puntos en casa. Igualdad a un tanto, sin conformismos, unidad que ayuda a los intereses de ambas escuadras.



La propuesta de Bucaramanga fue clara desde el inicio, salir a buscar el resultado y aprovechar su superioridad en la zona de ataque. Pese a tener hombres para darle toque y posesión, optaron por el juego en velocidad.

Ambas escuadras empezaron a adelantar sus líneas, con el pasar de los minutos. Sin embargo, Huila no lograba encadenar una secuencia de pases para romper el bloque compacto que hacían los santandereanos, para evitar sorpresas en su arco.



A excepción de algunos remates de media distancia de los locales, la vista tuvo la más clara del partido. Un avance por derecha, que culminó en izquierda, terminó en la anotación de Carmona. En primera instancia, anulado por fuera de lugar, pero el VAR entró al accionar y decretó el tanto, en una buena jugada de los huilenses.



El partido sufrió un percance, pues las luminarias del estadio Alfonso López presentaron fallas, retrasando el final del primer tiempo.

El inicio del segundo tiempo, intentó cambiar la dinámica el Bucaramanga. Ahora, sometiendo al Huila en su propio campo y aplicando más al juego de bandas, buscando superioridad en estas zonas.



El ímpetu de los santandereanos se tradujo en velocidad para salir. Quintana, uno de los más insistentes, habilitó a Meléndez, quien posteriormente le puso el balón a Eliser Quiñones, para empujarla. Suspenso sumado porque el balón entró de pica barra, pero el central no necesitó del VAR para corroborar la acción.



El desgaste físico no dejó ver un final de partido con velocidad, pues ambos oncenos mostraron rastros de desgaste cuando intentaban retroceder en defensa y el poco volumen de ataque con el que llegaban al área rival.



Empate que deja al Bucaramanga en la tercera casilla con 13 unidades, solo superado por Millonarios, por el gol diferencia. Huila continúa en la casilla 19 con tres unidades, continuando como uno de los clubes que sigue sin ganar en el campeonato.