Deportivo Cali, líder sólido: balance de sexta fecha en Liga Betplay

Este domingo en el estadio Libertad de Pasto se jugó el último partido de la sexta fecha de la Liga Betplay 2021-I, jornada en la que se marcaron 16 goles, ganaron cuatro locales (Equidad, Cali, Santa Fe y DIM) y se decretaron dos empates.



América por fin ganó, Millonarios perdió su invicto de 21 fechas y Junior no pudo frente a un Envigado que todavía no gana este año.

Deportivo Cali volvió a sumar de a tres y junto a Deportes Tolima son los únicos que no han perdido en el campeonato. El verde vallecaucano llegó a 16 puntos y le sacó 3 a Junior, con el que se enfrentará a mitad de semana. Los rojiblancos no pudieron contra Envigado y se le aguó la fiesta sobre el final. Apenas arañaron un punto.



América se sacudió y ganó su primer partido, Equidad sorprendió a Millonarios en el último minuto, Santa Fe siguió por la senda victoriosa y Medellín estrenó su título de Copa Colombia superando a Jaguares.



Envigado, Alianza Petrolera, Pereira y Boyacá Chicó siguen sin saborear el triunfo y son los coleros del campeonato. Atlético Nacional no vio acción en esta jornada.



Resultados Fecha 6

​

Deportivo Pereira 1-2 Patriotas

Alianza Petrolera 0-0 Once Caldas

Boyacá Chicó 1-2 América

La Equidad 1-0 Millonarios

Deportivo Cali 1-0 Águilas Rionegro

Envigado 2-2 Junior

Santa Fe 2-0 Bucaramanga

Medellín 1-0 Jaguares

Pasto 0-1 Tolima