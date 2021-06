DIM y Águilas Doradas no se sacaron ventajas en duelo amistoso 

Este sábado, Deportivo Independiente Medellín recibió en su sede deportiva de Llanogrande a Águilas Doradas en duelo amistoso de pretemporada. Pese a la insistencia de ambos equipos en el arco rival, el juego que se compuso de dos tiempos de 45 minutos quedó igualado sin goles.



Sobre las 9:30 de la mañana, la pelota rodó en la sede poderosa para este encuentro, el segundo amistoso para los dorados, luego de haberse medido contra Envigado el pasado sábado 19 de junio. De la misma manera, era el segundo juego amistoso para los rojos, luego de haber enfrentado al conjunto naranja en el estadio Polideportivo Sur.

Águilas jugó con Juan Valencia; Rubert Quijada, Oswaldo Henríquez, Óscar Hernández, Álvaro Angulo; Facundo Ospitaleche, Mateo Puerta, Christian Marrugo, Juan Pablo Otálvaro, Fredy Salazar; César Arias. Mientras que, en el DIM, pese a las ausencias de Juan David Mosquera, Juan Carlos Díaz convocados a la Selección Colombia Sub 20 y Miguel Monsalve a la Sub 17, el técnico Hernán Darío Gómez le dio minutos a Diber Cambindo, su más reciente incorporación.



Sobre el minuto 13 del primer tiempo, salieron con molestias físicas en Águilas, el venezolano Rubert Quijada y Mateo Puerta, para darle paso a Jesús Rivas y José Ampudia.



Al minuto 23, la visita cometió una falta dentro del área, que el árbitro no dudó en sancionarla a favor del DIM. Un par de minutos después, Agustín Vuletich desperdició la oportunidad, mandando la pelota por encima del arco dorado. Terminando el primer tiempo, Águilas realizó una variante; ingresó Alejandro Artunduaga en lugar de Álvaro Angulo.



En la etapa complementaria, ambos equipos subieron la intensidad en el juego y buscaban el arco contrario. Al minuto 6, Fredy Salazar exigió al arquero Andrés Mosquera Marmolejo con un fuerte remate de tiro libre. El trámite del compromiso estuvo bien disputado. Sin embargo, Águilas sigue posicionándose bien en campo rival para buscar el primero.



En la parte final del partido, Jhonier Blanco recibió cerca del área y cuando iba a rematar, la defensa roja logró cortar el balón. A cuatro minutos del final, Benigno Palacio se metió al área, pero la defensa cortó su ataque. Medellín tuvo la última oportunidad del partido a través de un tiro libre, pero la pelota se estrelló en la defensa y el juez decretó la finalización del compromiso



