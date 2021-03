Solo Equidad destronaría a Nacional: así quedó la tabla de posiciones

La fecha 15 de Liga Betplay 2021-I se abrió este sábado con cuatro juegos, en los que se decretaron tres empates y solo Once Caldas consiguió sumar de a tres. La parte alta de la tabla se mantiene igual y solo podría cambia de líder en caso que La Equidad gane este domingo. El grupo de los ocho sigue igual.

Resultados a la fecha

​

Envigado 0-0 Tolima

O. Caldas 4-2 Chicó

Junior 1-1 Santa Fe

Nacional 0-0 Medellín



Complemento de jornada 15

​

Domingo, 28 de marzo

2.00 pm | Pereira vs Equidad

4:00 pm | Alianza vs América

6:05 pm | Patriotas vs Águilas

8:10 pm | Millonarios vs Bucaramanga



Lunes, 29 de marzo

8:00 pm | Cali vs Pasto



Tabla de posiciones



1. Atlético Nacional – 28 Pts (14 PJ)

2. Ind. Santa Fe – 26 Pts (14 PJ)

3. La Equidad – 26 Pts (14 PJ)

4. Deportes Tolima – 25 Pts (14 PJ)

5. Ind. Medellín – 25 Pts (15 PJ)

6. Atlético Junior – 24 Pts (15 PJ)

7. Deportivo Cali – 24 Pts (14 PJ)

8. Millonarios – 23 Pts (13 PJ)

9. Jaguares – 20 Pts (14 PJ)

10. A. Bucaramanga – 19 pts (13 PJ)

11. América de Cali – 19 Pts (13 PJ)

12. Deportivo Pasto – 19 Pts (13 PJ)

13. Envigado – 13 Pts (14 PJ)

14. Once Caldas – 12 Pts (14 PJ)

15. Rionegro Águilas – 12 Pts (13 PJ)

16. Boyacá Chicó – 11 pts (14 PJ)

17. Patriotas – 10 Pts (13 PJ)

18. Deportivo Pereira – 7 Pts (13 PJ)

19. Alianza Petrolera – 4 Pts (13 PJ)



Tabla del descenso



19. Deportivo Pereira - 102 Pts

18. Boyacá Chicó - 103 Pts

17. Jaguares Córdoba - 114 Pts

16. Alianza Petrolera - 120 Pts

15. Patriotas - 126 Pts



Goleadores del campeonato



Diego Herazo (Equidad) - 9 goles



Agustín Vuletich (DIM) - 7 goles



Miguel A. Borja (Junior), David Lemos (O. Caldas), Cristian Arango (Millonarios), Jarlan Barrera (Nacional), Jefferson Duque (Nacional), Pablo Rojas (Jaguares), Fernando Uribe (Millonarios) - 6 goles



Kelvin Osorio (Santa Fe), Brayan Moreno (Chicó) - 5 goles



Yesus Cabrera (América), Brayan Fernández (Bucaramanga), Ánderson Plata (Tolima) - 4 goles