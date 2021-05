Dimayor ya habla de las semifinales de Liga: ¿se mantienen las sedes?

Este miércoles, en charla con el programa Primer Toque de Win Sports, el presidente de Dimayor Fernando Jaramillo, destacó que todo está muy avanzado para que este fin de semana se dispute el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, el cual entregará al último semifinalista en Liga Betplay 2021-I. Habló de las sedes para las semifinales y destacó que no piensan sacar el campeonato del país.

"No hemos pensado en sacarlo de Colombia. Precisamente voy a reunirme con los alcaldes, porque ellos tienen la voluntad y van a expresar su solidaridad para que el fútbol se juegue en el país. Estamos pendientes de Cali vs Tolima, y esperamos que este fin de semana pueda ser. Tenemos varias opciones y una muy importante es en Villavicencio, se está definiendo eso. Es importante retomar el fútbol en Colombia y enviar un mensaje a todos", destacó Jaramillo.



Cabe recordar que para el partido entre Cali y Tolima no solo se postuló Villavicencio, también lo hizo Cartagena. En Dimayor esperan tomar la decisión más acertada, y lo que sí tienen claro es que buscarán que dicho encuentro sea este fin de semana, sea cual sea la sede.



"Apenas destrabemos esto, siguen las jornadas de las semifinales. La primera es Junior vs Millonarios, que se jugaría en Barranquilla. Posteriormente las otras, para los equipos bogotanos, la alcaldesa (Claudia López) anunció que a partir del 8 (de junio) se normaliza todo y eso incluye el fútbol. Podrían ejercer su localía los equipos bogotanos y estamos en eso".



Según lo presupuestado por Dimayor, el duelo de cuartos de final vuelta entre Cali y Tolima se reprogramaría por quinta vez para este fin de semana, mientras que la semifinal entre Junior y Millonarios podría ser a mitad de semana. Sin embargo, Jaramillo recordó que no pueden cruzarse con partidos de Eliminatoria Sudamericana. Colombia jugará el jueves 3 de junio con Perú y el martes 8 con Argentina.