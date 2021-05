Once Caldas ficha atacante: regresa tras varios años en el exterior

Este miércoles, Once Caldas hizo oficial la vinculación del extremo Félix Micolta, quien jugó con el 'Blanco-Blanco' entre 2009 y 2011. El nariñense regresa al fútbol colombiano después de tres años, tras haber hecho parte de la nómina del América de Cali. Regresa al equipo caldense tras diez años y con recorrido en el fútbol de Portugal, México y Japón, entre otros.

"Bienvenido Félix Micolta. El atacante, con mas de 300 partidos como profesional y 40 goles, viene a aportar toda su experiencia al blanco. Le deseamos muchos éxitos", informó el club a través de sus redes sociales.



"Muy feliz de poder regresar al Once, que me dio la posibilidad de darme a conocer. Fui campeón dos veces con el Once y llegué como lateral derecho, pero ya el profesor Osorio me utilizó en otra posición. Llego con la ilusión de hacer las cosas bien y dejar huella. Llego ahora con mucha experiencia, voy a darlo todo", dijo Micolta tras ser oficializado por el 'Blanco-Blanco'.



Micolta, de 31 años, dejó en 2011 a Once Caldas para integrar importantes clubes en Colombia como Atlético Nacional y Santa Fe. En 2014 tuvo su primera experiencia en el exterior, jugando para Marítimo de Portugal. Luego fichó en el balompié de México, jugando para Juárez, Puebla y Jaguares de Chiapas. En 2019 llegó al fútbol japonés y su última actuación fue con Figueirense, de Brasil. Cabe destacar que también jugó para DIM y América de Cali, en 2015 y 2018, respectivamente.



La llegada de Félix se suma a las seis bajas anunciadas por los albos en las últimas semanas: Sebastián Hernández (fichado por el Medellín), Fabio Burbano, David Valencia, Antonio Romero, Pedro Valoyes y Carlos Pájaro. En cuanto a posibles nuevos fichajes, se habla de Nicolás Palacios y Misael Riascos, quienes estarían cerca de ser oficializados.