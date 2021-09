Medellín tiene dos bajas confirmadas para enfrentar a Quindío

Con dos bajas confirmadas, Deportivo Independiente Medellín deberá sortear su grupo, especialmente en defensa de cara al partido del próximo domingo contra Deportes Quindío, por la fecha 12 en la Liga II-2021. Víctor Moreno y Leiton Jiménez se encuentran en el departamento médico y se perderán, en principio, este encuentro.



“Leiton Jiménez en el partido frente a Once Caldas, presentó una lesión muscular de aductor izquierdo grado dos. Inició fisioterapia de primera fase. El tiempo de incapacidad dependerá de su evolución. Víctor Moreno presenta lesión grado dos de aductor derecho y osteítis del pubis, inicia tercera semana de fisioterapia con buena evolución. El resto del grupo se encuentra en buenas condiciones de salud”, expresó el médico del club Édgar Méndez.



Sobre la salida del partido anterior de Didier Bueno, el galeno señaló que su cambio se debió a “una fatiga muscular”. Además, sobre los constantes calambres en varios jugadores, “se debe a ese esfuerzo mental y las situaciones que el equipo ha estado pasando”.



El doctor Méndez explicó sobre la inclusión de David Loaiza en los partidos pese a tener una fractura en una de sus costillas. “Sobre David Loaiza, se había evidenciado una fractura en la costilla falsa que no tiene conexión al tórax y por eso no había tanto dolor. Su evolución fue satisfactoria, en las primeras dos semanas tuvo algo de molestias. Pero debo aclarar que, para competir, fue una decisión entre el técnico (Hernán Darío Gómez y el jugador. En esta cuarta semana, lo estaremos evaluando si ya se consolidó su fractura”.



En cuanto a la lesión sufrida por el panameño Miguel Camargo, el doctor indicó que “tuvo una lesión que ya superó hace dos semanas. Desde ese momento, está trabajando con el equipo”.



Finalmente, habló sobre el protocolo de bioseguridad y las posibilidades para el retorno de la prensa a los entrenamientos del equipo. “El protocolo de bioseguridad no ha cambiado, la pandemia no ha terminado. No queremos apresurarnos para ver las posibilidades del ingreso de la prensa a los entrenamientos, estamos esperando un tiempo cercano a un mes, para evaluar. No es algo solamente del club, sino también de Dimayor”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8