Leonel Álvarez orgulloso de su equipo luego de la derrota ante Tolima

Deportes Tolima y Deportivo Pereira nos brindaron un gran partido por esta jornada de la Liga BetPlay Dimayor, donde el conjunto local venció 2-1 y se quedó con el liderato del campeonato, quedando mucho más cerca de obtener la clasificación a los cuadrangulares, teniendo en cuenta que restan 6 jornadas para finalizar el Todos contra Todos.

Frente a este compromiso, el técnico del Deportivo Pereira, Leonel Álvarez, habló en rueda de prensa y dio sus declaraciones ante la caída del liderato de su equipo frente al conjunto de Ibagué.

Sensaciones del compromiso



“Pareciera que iniciamos que bien, comenzamos a tener errores en la entrega en una salida y el rival empezó a coger confianza. Luego nosotros mismos hicimos para que Tolima nos convirtiera gol. Yo creo que a uno le debe dar orgullo como terminó el equipo, porque estamos hablando de un rival con un proceso largo, y generar lo que generamos. Terminamos perdiendo un partido por nuestros propios errores y no es de culpar a nadie, pero es claro. Hay que entrar más despiertos porque lo que nos estamos jugando es muy importante”.

Lo que rescató de esta derrota del Pereira



“Yo creo que ustedes vieron la manera como terminó Tolima sometido, nosotros buscando desde luego empatar. Siempre nosotros tenemos una mentalidad ganadora muy positiva, y les transmitimos que nosotros nos podemos medir con cualquiera e ir al frente. También a veces hay partidos que tienes que saberlos llevar previo y durante el juego. Hay muchas cosas, no hay disculpas por parte de que uno necesita estar tranquilo”.

Filosofía de juego



“Acá debemos comenzar con una crítica constructiva, porque si nosotros logramos resultados, dicen que está ese módulo maravilloso. Pero resulta que con el otro módulo estuvimos a punto de perder partidos, pero madrugamos a trabajar y corregir. Esto no termina acá, simplemente buscamos igualar en el juego interior. No se nos dio y corregimos, eso no quería decir que jugamos mal, sino simplemente tocaba modificar otra vez de nuevo, y también la expulsión que tuvieron ellos también igualó en hombres y eso también facilita, pero igual hay que felicitar a estos muchachos porque la entrega que han dado es muy grande”.