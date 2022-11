Millonarios por el camino libre: cerca de fichar a anhelado jugador

En la cabeza de Alberto Gamero y en la de los hinchas de Millonarios no cabe nada más que buscar a los delanteros indicados para sacar al club de un mal registro. Y es que, aunque se ha mantenido últimamente dulce con las anotaciones, el cuadro albiazul todavía no cuenta con un goleador que pueda ayudar al club a cosechar mejores resultados y muestra de ello fueron los siete partidos sin ganar en la Liga BetPlay que casi complicaron la clasificación cuando la tenía más que asegurada.

Luis Carlos Ruiz le ha brindado experiencia y muchos recursos que tal vez antes no tenían en Millonarios, pero la realidad es que Alberto Gamero ha tenido que encontrar los goles en otros jugadores como la revelación de Carlos Andrés Gómez. Si bien el samario fue el fichaje para reforzar esa zona de adelante, ha quedado a deber un poco, además, algunas lesiones lo han mermado y los embajadores han tenido que usar a Jáder Valencia y Diego Herazo que no demuestran mucho poderío goleador.



Mientras Millonarios disfruta del liderato tras vencer al Deportivo Pereira vuelven a aparecer los rumores que confirman el interés del club en uno de los delanteros que más le gusta a los directivos y a Alberto Gamero. De hecho, se tenía en cuenta que llegaría a acompañar a Luis Carlos Ruiz, pero por su alto precio no lo pudieron fichar.



Sin embargo, tal vez Alberto Gamero no se iba a poder creer la sencilla solución que podía encontrar con Leonardo Fabio Castro, pues el delantero del Deportivo Pereira culmina su contrato con los matecañas a final del 2022, por lo cual, podría llegar libre a las filas albiazules. Un 2022 de ensueño para Castro que acumula 20 goles en 39 juegos disputados puede ser una carta goleadora para el estratega samario y Millonarios en el 2023.



Varios periodistas han tirado rumores de la posibilidad de Leonardo Castro en Millonarios, más aún, conociendo el tema de su finalización de su contrato. Uno de ellos, Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez que en su programa de YouTube, “El parche del fútbol”, mencionó lo siguiente, “Millonarios está por fichar al ‘chacho’ Leo Castro. Bombazo del equipo albiazul. Castro queda libre al final de este año y entonces, naturalmente eso hace fácil la operación”. Los bogotanos se atarán a esa finalización de su labor contractual para esta vez, sí formalizar el fichaje del delantero de 30 años.