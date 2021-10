Larry Angulo ya piensa en Superliga: sería titular con América de Cali

América de Cali prepara el partido de vuelta de la Superliga, a realizarse este miércoles (8:00 p.m.) frente a Santa Fe en El Campín, después de la derrota 1-2 en el Pascual Guerrero.



Los escarlatas vienen de empatar 1-1 el clásico vallecaucano de la fecha 14 de la Liga Betplay II-2021 y volvieron a salir de los ocho -a 2 puntos de Jaguares-, pero ahora piensan en el choque ante los cardenales.



Larry Angulo, uno de los jugadores de confianza del técnico Juan Carlos Osorio, dijo sobre el clásico ante Cali que “el primer tiempo fue en gran parte de nosotros, lo supimos controlar, por eso nos fuimos arriba en el marcador terminada la parte inicial. El segundo tiempo fue un poco más parejo, de ida y vuelta, ellos hacían muchas transiciones, e infortunadamente se encontraron con un penalti, eso nos cambió un poco el rumbo del partido, pero creo que en general fue un buen juego de parte y parte”.



Sobre su salida en el inicio del complemento, señaló que “fue por la tarjeta amarilla, no por tema físico. Habría podido manejar la tarjeta, en la interna hemos hablado de que en un partido de estos de tanto contacto el ímpetu de ir a recuperar un balón habría podido causa la otra amarilla y eso es lo que no se quiere. Son decisiones directamente del cuerpo técnico”.



Angulo considera que sí ha habido un cambio en la manera de jugar del conjunto: “La gente ha notado la mejoría en los últimos partidos, hemos hablado internamente y con referencia a eso creo que es lo que nos ha llevado a mejorar partido tras partido, infortunadamente en algunos no nos han acompañado los resultados, pero esto es de trabajo y de mejorar, y creo que poco a poco vamos a lograr lo que queremos y con el método de juego del 'profe' vamos a ser un equipo difícil de ganarle”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces