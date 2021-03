La pelea de Jorge Perlaza con Millonarios: lesión acabó con su carrera

Jorge Perlaza llegó a Millonarios en 2012 después de brillar en Deportes Tolima. Llegó básicamente para ser campeón un año después y para retirarse del fútbol, tristemente, por culpa de una grave lesión.

El propio jugador relató así, en Carrusel Caracol, su situación: "Llegué a Millonarios en septiembre del 2012 y conseguimos la estrella 14. En 2013, cuando venía en mi mejor momento, tuve la fractura de peroné y de ligamento de tobillo. Tuve que pasar por varias intervenciones quirúrgicas en ese momento. Me operó el médico Muñoz al día siguiente la lesión, inicié mi proceso de recuperación y tuve el apoyo de directivos, cuerpo técnico y médicos de Millonarios en ese momento. Lastimosamente, en diciembre se acababa mi contrato y me pasaron la carta de no renovación. Acudí a la Asociación de Futbolistas porque no estaba de acuerdo, yo no me había recuperado al 100% de la lesión. Tuve que acudir a una tutela que ordenó el reintegro. En ese momento, cambiaron al cuerpo técnico y al presidente. El apoyo a mi recuperación fue muy poco".



Perlaza no tuvo otra opción que acudir a la justicia para defender lo que aún considera una violación de sus derechos, pero en las dos instancias que se han agotado hasta el momento le han dado la razón a Millonarios: "Yo he apelado y el caso se encuentra en la corte laboral, donde esperamos que salga un resultado a favor porque básicamente terminé acabando con mi carrera", añadió Perlaza.



El ahora exjugador, de 36 años, se refiere a la última instancia, la que espera le garantice una indemnización, ahora que vive en Estados Unidos y trabaja en un supermercado de comida orgánica para sobrevivir.



FUTBOLRED consultó a Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, y esto explicó sobre el avance del caso: "creemos que hay una muy buena posibilidad de ganar, hay argumentos, en este momento está en al Corte Suprema, admitieron el recurso de casación y esperamos que se falle... Esperamos que se condene a Millonarios porque está previsto en la Ley un tratamiento específico a un trabajador cuando está incapacitado. Todo depende de los jueces, que aprecien las pruebas y deciden. A nadie se le garantiza un fallo favorable", explicó.



Perlaza pasó por Huila, Quindío, Pasto y Tolima antes de probar suerte en la MLS, en Portlandy Philadelphia. De allí llegó a Millonarios, donde sufrió la grave lesión, en un partido contra Atlético Nacional, que frenó su carrera.