Kevin Andrade: ‘Los partidos se han vuelto finales para nosotros’

América de Cali completó su penúltimo trabajo de campo, previo al gran juego de la jornada 15 del segundo semestre de la liga, cuando reciban el domingo al Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, en un duelo que puede dejar a alguno de los dos equipos muy cerca de la clasificación a las finales.

De la actualidad del equipo americano, el defensor central Kevin Andrade, se refirió a la confianza que le ha dado el técnico Alexandre Guimaraes, para acoplarse nuevamente al equipo.



“El profe siempre me brindo su confianza, los compañeros aquí también siempre me la han brindado. Quizás de afuera se dicen muchas cosas, pero aquí el grupo siempre ha sabido lo que le he podido aportar y creo que el venir jugando me ha dado esa confianza, que le he dado estos partidos”.



Reconoció que lo llamó cuando estuvo en Platense de Argentina: “mientras estuve en Argentina, hablé con el profe también, me dijo que quería traerme aquí, me conocía de la primera vez, sabía lo que le podía brindar al grupo. Entonces, sabía cómo era el trabajo de él y eso fue lo que dialogamos”.



Cada partido se ha vuelto una final para ellos: “estamos conscientes de que la tabla está apretada, pero desde que estamos acá sabemos que todos los partidos, sean clásicos o no, para nosotros son muy importantes, todos son finales por decirlo así, porque así ha sido el club históricamente, lo exige la hinchada y cada partido vamos con la mentalidad de ganar”.



Detalló al rival de turno: “este partido que es un clásico, tenemos la casa llena, esperamos darle a la gente muchas alegrías. Sabemos que Atlético Nacional es un equipo grande, importante en Colombia, es el actual campeón. Son jugadores de mucho recorrido y experiencia. Tienen muchas individualidades, pero debemos ocuparnos en nuestro juego y lo que podemos hacer nosotros”.



Fue interrogado sobre si ya se enfocaron en el tema táctico y los que pueden participar del mismo: “hasta ahora no he hablado con el profe, pero los que estamos aquí, estamos dispuestos a recibir la orden que él decida, si nos toca o no, siempre vamos a estar deseándole lo mejor al grupo; si lo podemos hacer desde el campo mucho mejor y sino, esperar lo que el profe decida”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15