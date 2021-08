Una nueva era, un nuevo reto: Junior, con nuevo camino, con Reyes

Las aguas en Junior siguen turbias, la salida de Amaranto Perea y los malos resultados en Liga son solo uno de los problemas que rondan al tiburón, que recibirá al Once Caldas, este sábado, en el estadio Metropolitano. La llegada de Arturo Reyes ha despertado todo tipo de sensaciones entre los aficionados curramberos, pues, la exigencia de ellos hacia los jugadores no bajará.



Pese a que el exentrenador de la Selección Sub 20 ya conoce la plaza, ha estado en el entorno y sabe lo que representa, tomar las riendas como entrenador es otra cuestión. La presión que significa Junior de Barranquilla y su entorno no es para cualquiera. El partido contra los manizaleños puede ser la oportunidad para sacar a relucir el dicho que escoba nueva, barre bien.



El cuadro de Reyes podría tener variantes en su esquema, dejando relegados a jugadores como Larry Vásquez, Fabián Sambueza y Cristian Martínez Borja, que es resistido por la parcial barranquillera, que sigue recordando a Miguel Ángel Borja, que no solo se destacó en Liga, sino en Copa y con la Selección Colombia.



Cuando se trata de defender su casa, Junior pone lo mejor, sin embargo, en 2019, cayeron por la mínima diferencia contra los manizaleños, no lo hacían desde la temporada 2016. En el historial reciente, hay tres partidos ganados por Junior, con marcador de 3 a 0 y un empate, siendo el ultimo disputado en Barranquilla.



En el historial, son 190 los cruces entre ambas instituciones, con 72 triunfos para Junior, mientras que para Once Caldas son 59 ganador y la misma cantidad de duelos empatados.



Alineación probable: Sebastián Viera; Wálmer Pacheco, Dany Rosero, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Fabián Ángel, Didier Moreno, Juan David Rodríguez; Luis González, Freddy Hinestroza y Carmelo Valencia.



Junior vs Once Caldas

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

​Hora: 6:05 p.m.

T.V: Win Sports +