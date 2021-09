Junior mostró su mejor cara y goleó en casa: triunfo contra Huila

Junior volvió a soñar, la necesidad de triunfos en el entorno del cuadro barranquillero se notaba. Los puntos empezarían a escasear y el duelo reprogramado contra Huila parecía la oportunidad perfecta para cuadrar caja y estar en la pelea por los ocho clasificados. Goleada con buenos destellos de fútbol por 3 a 0.



La derrota contra Nacional llevó a Arturo Reyes a realizar varios cambios en el esquema titular, especialmente en la zona defensiva. Solo Ditta repitió titular, empezando a configurarse como uno de los irreemplazables del estratega.



Velasco, Pacheco y Martínez, configuraron la zona defensiva, siendo fundamental el lateral derecho en el arranque de juego para el inicio del mismo y empezar a ir al ataque, buscando abrir espacios para que Hinestroza tomara el protagonismo en vocación ofensiva.



Geovanny Banguera empezó a ser figura, dos acciones en las que tuvo que intervenir, en la primera, con ayuda del palo. Luego, en un remate de Cariaco González supo llegar a un balón que iba a palo cambiado.



En el segundo tiempo, Junior empezó a arremeter con toda contra el arco visitante, pero Banguera se mostró más que seguro para salvar la caída de su arco.



Hinestroza siguió insistiendo, pero el portero del Huila ya lo tenía medido. Sin embargo, en un rebote que dejó, lo supo tomar Didier Moreno para habilitar a Martinez Borja y empujarla para el primero en el Metropolitano al minuto 55.



Junior no bajó el acelerador, pese a la propuesta del Huila, de buscar atacar. Un contragolpe que comandó Luis González terminó en el venezolano eludiendo a Banguera, pudo definir, pero le dejó la pelota a Carmelo Valencia para que empujara al fondo y decretara el segundo de los barranquilleros al minuto 71'



Los de Reyes mostraron lo mejor de su poderío del mediocampo en adelante, con recuperación y dinámica. Carmelo habilitó a Cariaco, con Banguera vencido, el venezolano cabeceó.



No pasó mucho para volver a meter terror en el arco del Huila. Un tiro de esquina de Edwuin Cetré al 79' llegó directamente a la cabeza de Willer Ditta, que cambió la trayectoria para decretar el triunfo de Junior por goleada.



Co los tres tantos, Junior duerme en la séptima casilla del campeonato con 14 unidades y diferencia de gol de +1, factor que podrá entrar a jugar a favor o en contra con el desarrollo de las jornadas. Mientras que Huila se ubica en la posición 19 con seis puntos. Además, se plantan en 94 unidades en la tabla del descenso, algo lejos de Quindío y Pereira.