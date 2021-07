¡Prueba de fuego en el Metro! Amaranto, a ganar o ganar con Junior

Junior no vive los mejores momentos, la salida de Borja y Teófilo de la institución son parte del pasado. El recuerdo está, además, los resultados no se dan, la eliminación en Copa Sudamericana avivó las llamas en la hinchada del tiburón, que volverá mañana, buscando un triunfo para que el camino empiece a recomponerse en Liga. Apenas se ha disputado un juego en Liga, pero el inconformismo es evidente.



Envigado será el rival, que viene de dar la sorpresa contra Nacional, tras empatarle un juego donde los verdolagas ganaban por dos tantos. Ante esta situación, Amaranto Perea no quiere dejar nada al azar, sabe que su continuidad podría empezar a peligrar si no suma de a tres en los próximos duelos.



En el historial reciente, ambos clubes empataron en res de los cuatro enfrentamientos, además, Envigado sumó un triunfo de visita en los partidos mencionados. Desde el 2019-I no se cruzan en Barranquilla, ese partido termino igualado sin tantos. Los barranquilleros no derrotan a los naranjas, en casa, desde el 2017-II, con doblete de Yimmi Chará en esa jornada.



El mejor recuerdo de los envigadeños, en Barranquilla, data de 2018-II cuando, sorpresivamente, vencieron a Junior con un 0 a 3. El duelo de este domingo tendrá un toque especial, pues es el regreso de los aficionados al estadio Metropolitano. 9100 aficionados son los afortunados de ingresar al juego, tras la habilitación por parte de las autoridades de la ciudad.



Junior vs Envigado

Hora: 5:40 p.m.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Win+