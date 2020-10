En Junior y América faltaron los goleadores: así fue el errático 1-1

Junior y América empataron 1-1 este miércoles en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2020, en el Estadio Metropolitano, de Barranquilla, en un partido de mayor intensidad en su primer periodo, que reservó emociones en el segundo y culminó con múltiples emociones.





Sin embargo, en ese primer episodio el conjunto vallecaucano estuvo distante de las buenas actuaciones que había hecho en compromisos recientes, confundido en la repartición de espacios y errático en la entrega ante un Junior que tampoco se vio fino para convertir. El mejor premio para ambos es que están en los primeros ocho, con 23 y 19 puntos, respectivamente.



En el minuto 2, Marlon Torres entregó mal el balón en la salida, lo dejó en Borja, pero el delantero ‘tiburón’ desperdició la oportunidad sobre el palo derecho.



Junior rompía muy fácil la defensa escarlata, lo hizo en varias ocasiones con sus extremos y quedó varias veces en posición de gol, pero le faltó contundencia. Al frente, un equipo desconocido, que esta vez ni siquiera presionó en terreno adversario, sin equilibrio y errático en los pases.



Sin embargo, los dos equipos tomaron un aire y dejaron las esencias para los últimos minutos del encuentro, en los que cualquiera pudo quedarse con los tres puntos. En la visita, Duván Vergara volvió a ser determinante con su desequilibrio y un golazo.



A los 15, el venezolano Luis ‘Cariaco’ González aprovechó un mal cálculo de Edwin Velasco, le ganó en velocidad por la derecha, se perfiló y antes de entrar al área metió un derechazo arriba que superó a Éder Chaux en el 1-0 en favor de Junior.



Borja intentó solitario ante tres defensores rojos, pero su remate de zurda quedó en las manos de Chaux, sobre 33 minutos. Luego ‘Teo’ volvió a habilitar a Borja, pero ‘se le zafó la cadena’ y el balón pasó de largo.



América logró el empate luego de que Carlos Cortés Barreiro habilitó de cabeza a Duván Vergara, el extremo desbordó a Willer Ditta y ante las barbas de Sebastián Viera cruzó el balón al poste izquierdo, a los 44.



La temperatura bajó en el segundo tiempo, y mermó la circulación de la pelota y los equipos llegaron poco a los arcos. Cetré remató sin potencia, a las manos de Chaux a los 23 y Vergara se aproximó con un disparo desviado a los 25.



A los 28 minutos se lesionó solitario Edwin Velasco cuando iba por un balón, pero regresó luego de la asistencia médica para terminar reemplazado por Daniel Quiñones.



‘Cariaco’ cobró un tiro libre que sacó Chaux al tiro de esquina sobre 36 minutos. Y Viera cobró otro que exigió al golero rojo para enviarlo por encima. En la riposta, Vergara sacó un derechazo que Viera sacó sobre el palo izquierdo, y Michael Rangel intentó marcarle a su ex equipo, pero no lo logró.



En la fecha 15, América visitará a Nacional el domingo 18 de octubre (6:05 p.m.), en tanto que Junior visitará al Pereira ese mismo día (2:00 p.m.).



Síntesis:



Junior 1-1 América de Cali



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (5), Willer Ditta (5), Danny Rosero (6), Fabián Viáfara (6); Leonardo Pico (6), Didier Moreno (6), Luis González (7); Edwin Cetré (6), Teófilo Gutiérrez (6), Miguel Borja (5).

Cambios: Larry Vásquez (6) por Didier Moreno (1 ST), Carmelo Valencia (5) por Miguel Borja (1 ST), Sherman Cárdenas (5) por Teófilo Gutiérrez (22 ST), Michael Rangel (5) por Edwuin Cetré (34 ST)

DT: Amaranto Perea.



América de Cali: Éder Chaux (6); Cristian Arrieta (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Edwin Velasco (5); Luis Alejandro Paz (6), Rafael Carrascal (6), Carlos Sierra (5); John Arias (5), Duván Vergara (8); Carlos Cortés Barreiro (6).

Cambios: Felipe Jaramillo (6) por Carlos Sierra (22 ST), Juan David Pérez () por Carlos Cortés Barreiro (22 ST), Santiago Moreno (5) por Jhon Arias (31 ST), Daniel Quiñones (6) por Edwin Velasco (32 ST), Luis Sánchez (SC) por Duván Vergara (90+2 ST),

D.T.: Juan Cruz Real.



Goles: 1-0: Luis González (15 PT). 1-1: Duván Vergara (44 PT).



Amonestados: Didier Moreno (30 PT), Teófilo Gutiérrez (11 ST) por Junior. Carlos Sierra (27 PT), Jhon Arias (41 PT), Luis Paz (43 ST) por América.



Expulsados: no hubo



Partido: Bueno



Figura: Duván Vergara (8).



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez



Asistencia: Sin público



Árbitro: Carlos Ortega (6).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces