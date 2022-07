Junior se impuso 3-1 sobre Nacional, en duelo caliente y con polémica

Junior derrotó 3-1 a Nacional, por la segunda fecha en la Liga II-2022. El conjunto barranquillero fue contundente sobre los verdolagas, quienes siguen con resaca tras el campeonato. Con goles de Luis González, Carlos Esparragoza y Edwuin Cetré de penal, los rojiblancos festejaron el regreso de Carlos Bacca. Por parte del conjunto antioqueño, muchas falencias en defensa y ataque, no logró mejorar en el segundo tiempo y terminó sin su arquero Kevin Mier, expulsado en el complemento.



Al minuto 7, una falta de Freddy Hinestroza sobre Sebastián Gómez sacó del campo unos minutos a Sebastián Gómez, debido a un golpe en su tobillo derecho. Junior tenía la posesión de la pelota, intentaba avanzar, pero le faltaba precisión, mientras que Nacional aguantaba el ataque rival y salía por banda.



Al minuto 15, tras un contraataque, Junior abrió el marcador a través de Luis González, quien con un remate cruzado desde el sector izquierdo y fuera del área, venció la portería de Kevin Mier, quien intentó sacar la pelota, pero esa tuvo efecto con el vertical derecho entrando la esférica entró al fondo de la red.



Tras el gol, Nacional intentaba recuperar rápidamente la pelota y adelantar sus líneas, al minuto 22, Andrés Andrade, aprovechó un pase de Danovis Banguero, pero su remate fue rechazado por el equipo barranquillero. Al 32, Dorlan Pabón probó de media distancia, pero su remate lo rechazó la defensa local.



Nacional seguía asechando el arco local, hasta que al minuto 36 logró el empate por intermedio de Jefferson Duque, quien aprovechó un centro de un tiro de esquina por parte de Danovis Banguero, al segundo palo llegó el ‘9’ verde y con golpe de cabeza contra el piso, venció la resistencia de Sebastián Viera. Este fue el gol 94 en 221 partidos con la camiseta verdolaga.



Junior logró recuperarse del buen momento de Nacional y antes de terminar el primer tiempo volvió a ponerse al frente en el marcador a través de Carlos Esparragoza, quien aprovechó un centro desde el sector derecho de Nilson Castrillón y sobre el segundo palo, con pierna derecha, el volante definió con solvencia a la salida de Kevin Mier.



En la etapa complementaria, ingresó en Junior Fabián Sambueza en lugar de Carlos Esparragoza. En Nacional no hubo cambios. Al minuto 4, Freddy Hinestroza realizó un remate fuera del área, que pasó alto y desviado por la derecha.



Sobre el minuto 11, Nacional realizó dos variantes: Alexander Mejía en lugar de Jhon Duque y Yeison Guzmán por Andrés Andrade. Junior hizo otro cambio, ingresó Edwuin Cetré en lugar de Carmelo Valencia. Al 14, una falta de Emmanuel Olivera sobre Cetré ocasionó una serie de molestias y amonestaciones por parte del árbitro Edilson Ariza, la visita terminaba con Olivera, Jefferson Duque y Sebastián Gómez con tarjeta amarilla.



Junior se había quedado con 10 jugadores por una falta violenta de Freddy Hinestroza sobre Daniel Mantilla al minuto 19, el juez central no dudó en expulsar al volante surgido de la cantera de Nacional. Sin embargo, el árbitro fue llamado por el VAR para determinar si está bien expulsado o simplemente era una tarjeta amarilla. Dos minutos después, el árbitro cambió la roja por una amarilla.



Sobre el minuto 24, Nacional hizo otros dos cambios: Álvaro Angulo en lugar de Danovis Banguero y Nelson Palacio por Daniel Mantilla. Cinco minutos después, ingresó en Junior Gabriel Fuentes en lugar de Freddy Hinestroza.



Al minuto 32, Kevin Mier hizo juego peligroso sobre Didier Moreno, quien luego de atajar la pelota quiso sacar rápido y al intentar zafarse de Moreno, le pegó al rival. El árbitro expulsó a Mier y había sancionado penal. Sin embargo, el VAR llama al árbitro, quien anuló el penal, pero mantuvo la expulsión sobre Mier, por la conducta violenta del arquero barranqueño sobre el jugador de Junior. Para que ingresara Luis Marquínez, se fue en Nacional Yerson Candelo. Junior aprovechó la para en el juego, con dos cambios: José Ortiz por Nilson Castrillón y Nelson Deossa por Luis González.



Al minuto 38, una incursión ofensiva de Sambueza, por poco terminaba en el tercer gol de Junior, pero logró achicar bien Marquínez, dificultándole el ángulo de tiro al volante argentino. Al minuto 43, un remate de Walmer Pacheco pegó en la mano de Álvaro Angulo, pese a no verlo el árbitro central, el VAR lo llamó y tras un minuto de análisis, determinó sancionar el penal a favor de Junior.



Al minuto 45, Edwuin Cetré cambio la falta por el tercer gol a favor de Junior, con un remate certero al palo de la mano derecha de Luis Marquínez.



Con la ventaja en el marcador, Junior trató de manejar la pelota, mientras que Nacional intentaba descontar en el marcador, con más ganas que precisión. Al final, el local logró su primer triunfo en el campeonato, pasando por encima del campeón vigente, con un juego muy serio. Nacional por su parte, deberá mejorar mucho para no ceder más puntos, apenas un punto de seis posibles y con Millonarios a la vuelta de la esquina, será un desafío importante para los dirigidos por Hernán Darío Herrera.



En la próxima fecha, Junior enfrentará a La Equidad en Bogotá, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio a Millonarios.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8