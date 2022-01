Valenciano explotó contra Junior: ‘no estoy agradecido con Junior’

Junior de Barranquilla continúa en la preparación para el 2022 y los exjugadores del club dan de que hablar ante ciertas situaciones que se presentaron en el pasado. Es el caso de Iván René Valenciano, quien habló en El Vbar de Caracol Radio, con ciertas declaraciones que no gustaron en la afición del tiburón.

El bombardero habló de un incidente ocurrido en su paso como jugador “Mucha gente me critica cuando habla mal de Junior. Me dicen, lo que pasa es que Junior me dio todo, Junior no me dio nada. Ellos me vendieron en 4.8 millones de dólares y otra en 3.5 al Veracruz y al Atalanta. Nunca me llamaron. Había que pagar un préstamo al Morelia de 25 mil dólares cada tres meses para yo estar en Junior, el zurdo López le dijo a los Char que no pagaran, tengo a otro que es más goleador que Valenciano, me cortaron el contrato”.



“Tuve que quedarme dos meses sin jugar. Me fui a jugar al DIM, les agradezco muchísimo, porque me mantuvieron ese tiempo, no podía jugar. No estoy agradecido con Junior, le di como ellos también me dieron a mí. Si tú tienes un jugador que está rindiendo y le podemos renovar, antes de que se venza el contrato. No pasa. Cuando un club te da la oportunidad de quedar libre, deberías ser agradecido” agregó sobre lo ocurrido.